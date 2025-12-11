Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της

Δείτε βίντεο που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα από τη Σουηδία

Από όταν δεν έχει τηλεοπτικές κι άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, η Δανάη Μπάρκα δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει.

Αυτήν τη φορά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια επέλεξε να επισκεφθεί τη Σουηδία, όπως έκανε γνωστό μέσα από τα social media.

Μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της, είδαμε διάφορα μέρη από την... κρύα Σουηδία, αλλά και πώς πέρασε την πρώτη μέρα των χειμερινών της διακοπών.

«Ημέρα πρώτη στην Βενετία του Βορρά. Σας στέλνω ένα φιλί και στείλτε μια ζεστή αγκαλιά από τον ήλιο μας γιατί με βλέπω να γυρνάω σταλακτίτης», σχολίασε στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα