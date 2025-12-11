Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram.=

Από όταν δεν έχει τηλεοπτικές κι άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, η Δανάη Μπάρκα δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει

Δανάη Μπάρκα: Με τον σύντροφό της στην Ισπανία - Δείτε φωτογραφίες

Αυτήν τη φορά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια επέλεξε να επισκεφθεί τη Σουηδία, όπως έκανε γνωστό μέσα από τα social media.

Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της

Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της

Μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της, είδαμε διάφορα μέρη από την... κρύα Σουηδία, αλλά και πώς πέρασε την πρώτη μέρα των χειμερινών της διακοπών

Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών

Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της

Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της

«Ημέρα πρώτη στην Βενετία του Βορρά. Σας στέλνω ένα φιλί και στείλτε μια ζεστή αγκαλιά από τον ήλιο μας γιατί με βλέπω να γυρνάω σταλακτίτης», σχολίασε στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα
