Δανάη Μπάρκα: Τι απάντησε σε όσους τη ρωτούν στο instagram για την απώλεια των κιλών της/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στιγμιότυπα από τις φθινοπωρινές της αποδράσεις μοιράζεται η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και η αλλαγή στην εμφάνισή της είναι εμφανής. Η ηθοποιός είναι φανερά αδυνατισμένη και πολύ ανανεωμένη!

Οι ακόλουθοι της στο Instagram δε θα μπορούσαν να μην σχολιάσουν την απώλεια κιλών, με την ίδια να απαντά για το θέμα σε Q&A που έκανε στο Instagram.

Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών

«Αν είχα ένα ευρώ για κάθε ερώτηση σε σχέση με το αδυνάτισμα, θα ήμουν εκατομμυριούχος (γέλια)», απάντησε σε κάποιον που της έγραψε στο Q&A: «Έχεις αδυνατίσει. Θα μας πεις πώς τα κατάφερες;».

Στη φωτογραφία με την απάντησή της, ποζάρει σε μια elevator selfie ή “liftie” όπως συνηθίζονται να λέγονται, φορώντας μαύρο κολάν, μαύρο crop top και μαύρη ζακέτα φούτερ. 

Στο τέλος της ανάρτησής της, γράφει: «Θα τα πούμε μελλοντικά όλα... Ωστόσο, αν σε απασχολεί η εικόνα σου να ξέρεις πως όταν πάψει να σε αγχώνει, τότε θα γίνουν όλα χωρίς να το σκεφτείς και προς θεού όλα θέλουν χρόνο...».

Οι παραστάσεις «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο θέατρο Άλσος, στις οποίες έπαιζε μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, κι άλλους γνωστούς ηθοποιούς, ολοκληρώθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου. 

Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ δεμένη με τη μαμά της. Εκτός από τις φάρσες που της κάνει, έχει εκφράσει ανοιχτά την αγάπη, τον σεβασμό και τον θαυμασμό προς τη μητέρα της και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή. 

Οι ευχές της Δανάης Μπάρκα στη μαμά της για τα γενέθλιά της

Πριν από πέντε μέρες μάλιστα, η Βίκυ Σταυροπούλου είχε τα γενέθλιά της και η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση για τη μητέρα της. 

«Χρόνια πολλά μαμά. Να σε χαίρομαι. Σ ευχαριστώ.

Σ' ευχαριστώ που είσαι αληθινή

σ' ευχαριστώ που στα δύσκολα χορεύεις για να αντέξει η ψυχούλα σου

σ' ευχαριστώ που τα όμορφα τα μοιράζεσαι με όσους αγαπάς

σ’ευχαριστώ που όταν δεν είχες χρήματα να αγοράσεις ούτε τσιγάρα μου έβαζες μουσική στο σπίτι για να μην ακούω τα κλάματα σου στο δίπλα δωμάτιο (μέχρι που κρυφοκοίταξα απ την κλειδαρότρυπα)

σ’ευχαριστώ που εσύ κάνεις όλο τον κόσμο να βγαίνει απ' τα σκοτάδια του και τα δικά σου δεν τα μοιράζεσαι αλλά θα είμαι πάντα εκεί να τα διώχνω με όσες αγκαλιές θες

σ ευχαριστώ που ό,τι δυσάρεστο έχεις ζήσει το έχεις μετατρέψει σε δύναμη

σ’ευχαριστώ για την ανοιχτωσιά σου

σ’ευχαριστώ για το φώς σου

σ’ευχαριστώ που «γελάς» τις άσχημες ιστορίες της ζωής και τις κάνεις να μοιάζουν κωμικές

σ’ευχαριστώ που δέχεσαι την τρέλα μου

σ’ευχαριστώ που ο τρόπος που ζείς και μεγάλωσες με τους φίλους σου με έκανε να αγαπάω την ξεγνοιασιά και την αυθεντικότητα.

Σ ευχαριστώ γιατί μέσα από σένα, μαθαίνω και σε αγαπάω κάθε μέρα περισσότερο.

Σ ’ευχαριστώ που είσαι εσύ.

(Πολλές φορές για κάποιους απ’αυτούς τους λόγους ΔΕΝ σ’ευχαριστώ αλλά σήμερα ένεκα της ημέρας κρατάμε τα θετικά 😂)
Σε ευχαριστώ γιατί χωρίς να το καταλαβαίνεις με μαθαίνεις τι είναι ζωή,τι είναι σημαντικό & τι ασήμαντο,ποιός αξίζει την ενεργειά μου & ποιος όχι..μου δείχνεις τι σημαίνει αγάπη,φροντίδα και νοιάξιμο. Να σε χαίρομαι,να σε θαυμάζω & να με ακούς ! 😂❤️

Υ.Γ : Σ ευχαριστώ γιατί παρότι έμαθες να είσαι «μαμά» όσο μεγαλώναμε μαζί,τελικά…τα κατάφερες στον πιο δύσκολο ρόλο που θα μπορούσες να αναλάβεις.

Μαμά❤️»

Βίκυ Σταυροπούλου- Δανάη Μπάρκα στην πρεμιέρα της παράστασης «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», τον περασμένο Ιούνιο/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βίκυ Σταυροπούλου- Δανάη Μπάρκα στην πρεμιέρα της παράστασης «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», τον περασμένο Ιούνιο/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στην ανάρτηση, η Βίκυ Σταυροπούλου της απάντησε: «Εγώ σε ευχαριστώ ψυχή μου, χωρίς εσένα δε θα είχα καταφέρει τίποτα αγάπη μου♥️».

