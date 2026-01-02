Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της

Δεύτερη ημέρα μετά την πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, και η αγωνία παραμένει στα ύψη. Μεταξύ των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, βρίσκεται και μια κοπέλα ελληνικής καταγωγής, μόλις 15 ετών, η Αλίκη, η οποία διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική.

Σύμφωνα με όσα είπε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, ελληνικής καταγωγής και μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, παραμένει αγνοούμενη μετά την τραγωδία στο μπαρ «Le Constellation».

Η Αλίκη Καλλέργη με τον αδερφό της

Η Αλίκη φέρεται να βρισκόταν στο μπαρ μαζί με φίλες της τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η 15χρονη μπορεί να νοσηλεύεται τραυματισμένη, χωρίς ακόμη να έχει ταυτοποιηθεί. Ο αδερφός της που βρισκόταν σε άλλο σημείο, όχι σε αυτό το κλαμπ, έσπευσε να την αναζητήσει.

«Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα. Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση», περιγράφει ο αδερφός της.

Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελβετικές, καθώς η διαδικασία αναγνώρισης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα.

Τραγωδία σε κλαμπ στην Ελβετία: 16χρονος αθλητής του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι

Την ίδια ώρα, οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε επίσημα είναι ο 16χρονος Ιταλός αθλητής του γκολφ, Εμανουέλε Γκαλεπίνι.

Ο νεαρός γκόλφερ βρισκόταν στο μπαρ για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς και η ταυτοποίησή του έγινε μέσω επίσημων ιατροδικαστικών διαδικασιών, σε μια υπόθεση που αποτυπώνει πόσο δύσκολο είναι το έργο των αρχών μετά τη σφοδρότητα της φωτιάς.

Στο Facebook, έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα όπου αναρτώνται ονόματα και φωτογραφίες αγνοουμένων, σε μια ύστατη προσπάθεια να συγκεντρωθούν πληροφορίες από πολίτες.

Ελβετία: Δραματικές οι περιγραφές των επιζώντων από την κόλαση της φωτιάς

Για έναν εφιάλτη χωρίς τέλος μιλούν όσοι επέζησαν από την κόλαση της φωτιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά.

Η Ελβετία έχει βυθιστεί στο σοκ και το πένθος, οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται, το ίδιο και ο προσπάθειες αναγνώρισης των θυμάτων.

Ελβετία: Δραματικές οι περιγραφές των επιζώντων από την κόλαση της φωτιάς / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Καθώς οι φλόγες τύλιγαν το μπαρ «Le Constellation», ένας άντρας κατάφερε να ανοίξει μια τζαμόπορτα. Ένα κορίτσι, σε έξαλλη κατάσταση, έτρεξε να βγει έξω. Την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονταν κι άλλοι θαμώνες προσπαθούσαν να γλιτώσουν, αλλόφρονες. Έσπαγαν παράθυρα. Ούρλιαζαν για βοήθεια...

Όσοι επέζησαν περιγράφουν σκηνές φρίκης:

«'Αρπαξα το χέρι ενός φίλου μου. Όμως μετά ανεβήκαμε τις σκάλες και τον άφησα. Τώρα δεν απαντά πια. Σωριαστήκαμε κάτω ο ένας πάνω στον άλλο. Mερικοί καίγονταν, άλλοι ήταν νεκροί», λέει η Λετίσια Πλέις.

Ελβετία: Αυτόπτης μάρτυρας μιλά για θαύμα μέσα στην λαίλαπα της πυρκαγιάς

Ελβετία: Αυτόπτης μάρτυρας μιλά για θαύμα μέσα στην λαίλαπα της πυρκαγιάς

Η Λετίσια μιλά όμως και για ένα θαύμα.

«Ένας φίλος μου δεν μπορούσε να βγει έξω και απλώς κάθησε κάτω και κρατούσε τον σταυρό στο χέρι του. Kαι η φωτιά τον προσπέρασε. Η φωτιά απλώς δεν τον άγγιξε», περιγράφει.

Ελβετία: Το βεγγαλικό που κρατούσε σερβιτόρα πιθανόν να προκάλεσε τη φωτιά

Η φωτογραφία όπου φαίνεται μια σερβιτόρα με κράνος να κρατά ένα μπουκάλι με βεγγαλικό, τραβήχτηκε λίγο πριν ξεσπάσει η πύρινη λαίλαπα. Πιστεύεται πως έτσι ξεκίνησε η φωτιά που σκότωσε τουλάχιστον 40 ανθρώπους στο ελβετικό μπαρ, που ήταν δημοφιλές ανάμεσα στους σκιέρ και στη νεολαία. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν χωρίς εμπόδιο. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Αντιόπη Σωτηρίου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, πρόκειται για το φαινόμενο του «flashover», όταν η πυρκαγιά ξαφνικά ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Το μπαρ είχε μόνο μια έξοδο. Για να φτάσουν εκεί οι θαμώνες έπρεπε να ανέβουν μια στενή σκάλα. Στο μπαρ βρισκόταν η σερβιτόρα που κρατούσε το βεγγαλικό. Η επένδυση από αφρό στην οροφή άρπαξε φωτιά και οι φλόγες «κατάπιαν» τα πάντα.

Η Ελβετία έχει βυθιστεί στο πένθος. Στη χώρα έχει κυρηχθεί εθνικό πένθος για 5 ημέρες.