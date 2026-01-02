Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της

«Δεν απαντούσε στο κινητό της - Ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.01.26 , 16:23 Κωστής Χατζηδάκης: Μέσα στο 2025 δόθηκαν 3,8 δισ. στους αγρότες
02.01.26 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
02.01.26 , 15:40 Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της
02.01.26 , 15:21 To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No
02.01.26 , 15:07 Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος
02.01.26 , 14:49 Ιουλία Καλλιμάνη: Παρουσιάζει το νέο της dance hit «Εξαίρεση Εσύ»
02.01.26 , 14:18 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
02.01.26 , 14:16 Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
02.01.26 , 14:14 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχω πάει και σε δικηγόρο για διαζύγιο»
02.01.26 , 14:09 Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
02.01.26 , 13:11 Ποια ομάδα θέλει να αγοράσει ο Σέρχιο Ράμος;
02.01.26 , 13:10 Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»
02.01.26 , 13:01 Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 στην αγκαλιά του Βασίλη Μπισμπίκη
02.01.26 , 12:40 ΑΡΘΟΥΡ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Απόψε, Παρασκευή 2/1 σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στο Star!
02.01.26 , 12:38 Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεύτερη ημέρα μετά την πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, και η αγωνία παραμένει στα ύψη. Μεταξύ των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, βρίσκεται και μια κοπέλα ελληνικής καταγωγής, μόλις 15 ετών, η Αλίκη, η οποία διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική.

Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Σύμφωνα με όσα είπε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, ελληνικής καταγωγής και μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, παραμένει αγνοούμενη μετά την τραγωδία στο μπαρ «Le Constellation».

Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της

Η Αλίκη Καλλέργη με τον αδερφό της 

Η Αλίκη φέρεται να βρισκόταν στο μπαρ μαζί με φίλες της τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η 15χρονη μπορεί να νοσηλεύεται τραυματισμένη, χωρίς ακόμη να έχει ταυτοποιηθεί. Ο αδερφός της που βρισκόταν σε άλλο σημείο, όχι σε αυτό το κλαμπ, έσπευσε να την αναζητήσει.

«Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα. Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση», περιγράφει ο αδερφός της.

Ελβετία: Δύσκολη η αναγνώριση των θυμάτων - Αγωνιούν για τους αγνοούμενους

 Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελβετικές, καθώς η διαδικασία αναγνώρισης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα.

Τραγωδία σε κλαμπ στην Ελβετία: 16χρονος αθλητής του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε

Τραγωδία σε κλαμπ στην Ελβετία: 16χρονος αθλητής του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι

Την ίδια ώρα, οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε επίσημα είναι ο 16χρονος Ιταλός αθλητής του γκολφ, Εμανουέλε Γκαλεπίνι.

Ο νεαρός γκόλφερ βρισκόταν στο μπαρ για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς και η ταυτοποίησή του έγινε μέσω επίσημων ιατροδικαστικών διαδικασιών, σε μια υπόθεση που αποτυπώνει πόσο δύσκολο είναι το έργο των αρχών μετά τη σφοδρότητα της φωτιάς.

Στο Facebook, έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα όπου αναρτώνται ονόματα και φωτογραφίες αγνοουμένων, σε μια ύστατη προσπάθεια να συγκεντρωθούν πληροφορίες από πολίτες. 

Ελβετία: Δραματικές οι περιγραφές των επιζώντων από την κόλαση της φωτιάς

Για έναν εφιάλτη χωρίς τέλος μιλούν όσοι επέζησαν από την κόλαση της φωτιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά.

Η Ελβετία έχει βυθιστεί στο σοκ και το πένθος, οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται, το ίδιο και ο προσπάθειες αναγνώρισης των θυμάτων.

Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της

Ελβετία: Δραματικές οι περιγραφές των επιζώντων από την κόλαση της φωτιάς /  Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Καθώς οι φλόγες τύλιγαν το μπαρ «Le Constellation», ένας άντρας κατάφερε να ανοίξει μια τζαμόπορτα. Ένα κορίτσι, σε έξαλλη κατάσταση, έτρεξε να βγει έξω. Την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονταν κι άλλοι θαμώνες προσπαθούσαν να γλιτώσουν, αλλόφρονες. Έσπαγαν παράθυρα. Ούρλιαζαν για βοήθεια...

Όσοι επέζησαν περιγράφουν σκηνές φρίκης:

«'Αρπαξα το χέρι ενός φίλου μου. Όμως μετά ανεβήκαμε τις σκάλες και τον άφησα. Τώρα δεν απαντά πια. Σωριαστήκαμε κάτω ο ένας πάνω στον άλλο. Mερικοί καίγονταν, άλλοι ήταν νεκροί», λέει η Λετίσια Πλέις.

Ελβετία: Αυτόπτης μάρτυρας μιλά για θαύμα μέσα στην λαίλαπα της πυρκαγιάς 

Ελβετία: Αυτόπτης μάρτυρας μιλά για θαύμα μέσα στην λαίλαπα της πυρκαγιάς 

Ελβετία: Αυτόπτης μάρτυρας μιλά για θαύμα μέσα στην λαίλαπα της πυρκαγιάς

Η Λετίσια μιλά όμως και για ένα θαύμα.

«Ένας φίλος μου δεν μπορούσε να βγει έξω και απλώς κάθησε κάτω και κρατούσε τον σταυρό στο χέρι του. Kαι η φωτιά τον προσπέρασε. Η φωτιά απλώς δεν τον άγγιξε», περιγράφει.

Ελβετία: Το βεγγαλικό που κρατούσε σερβιτόρα πιθανόν να προκάλεσε τη φωτιά 

Ελβετία: Το βεγγαλικό που κρατούσε σερβιτόρα πιθανόν να προκάλεσε τη φωτιά 

Η φωτογραφία όπου φαίνεται μια σερβιτόρα με κράνος να κρατά ένα μπουκάλι με βεγγαλικό, τραβήχτηκε λίγο πριν ξεσπάσει η πύρινη λαίλαπα. Πιστεύεται πως έτσι ξεκίνησε η φωτιά που σκότωσε τουλάχιστον 40 ανθρώπους στο ελβετικό μπαρ, που ήταν δημοφιλές ανάμεσα στους σκιέρ και στη νεολαία. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν χωρίς εμπόδιο. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Αντιόπη Σωτηρίου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, πρόκειται για το φαινόμενο του «flashover», όταν η πυρκαγιά ξαφνικά ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Το μπαρ είχε μόνο μια έξοδο. Για να φτάσουν εκεί οι θαμώνες έπρεπε να ανέβουν μια στενή σκάλα. Στο μπαρ βρισκόταν η σερβιτόρα που κρατούσε το βεγγαλικό. Η επένδυση από αφρό στην οροφή άρπαξε φωτιά και οι φλόγες «κατάπιαν» τα πάντα.

Ελβετία: Το βεγγαλικό που κρατούσε σερβιτόρα πιθανόν να προκάλεσε τη φωτιά 

Η Ελβετία έχει βυθιστεί στο πένθος. Στη χώρα έχει κυρηχθεί εθνικό πένθος για 5 ημέρες.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΒΕΤΙΑ
 |
ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ
 |
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top