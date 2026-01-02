Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την τραγωδία στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Μια 15χρονη Ελληνίδα αγνοείται τις τελευταίες ώρες, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε σε μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου στο Κραν Μοντανά.

Αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό μιας ανήλικης ελληνικής καταγωγής, μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ «Le Constellation», στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Η 15χρονη φέρεται να βρισκόταν μέσα στο κατάστημα τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, με συγγενείς και φίλους να απευθύνουν εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς είχε μεταβεί στο μπαρ μαζί με φίλες της. Η ανήλικη έχει ελληνική και ελβετική υπηκοότητα και διαμένει μόνιμα στην Ελβετία. Η οικογένειά της καλεί όποιον γνωρίζει το παραμικρό για την τύχη της να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο αδελφός της Αλίκης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει καμία ενημέρωση μέχρι στιγμής» και ζητά από όσους μπορούν να βοηθήσουν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο +41789040021.

\

Ελβετία: Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των θυμάτων - Τουλάχιστον 40 οι νεκροί

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται. Η φονική πυρκαγιά έχει κοστίζει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 40 ανθρώπους, ενώ πάνω από 100 άτομα είναι βαριά τραυματισμένα και σε κρίσιμη κατάσταση.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν, όπως ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

#ALERTE_INFO | #Suisse : Au moins 40 personnes ont trouvé la mort lors d’un incendie survenu dans un bar à #Crans_Montana, alors qu’elles célébraient le Nouvel An, selon les autorités locales.



Des images et vidéos diffusées dans les heures suivant la tragédie montrent le… pic.twitter.com/iG2qlEJ9FF — Le Monde en 24h (@c_lemondeen24h) January 1, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, όπου πολλοί νέοι συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

This seems to be a foto that shows how the catastrophe in #cransmontana started. I wonder how long it takes, until that hits main stream media. Who organized indoor fireworks? And how could they have an approval from the fire police lacking obviously enough escape routes. pic.twitter.com/kOxRRjZgw1 — 𝒟𝒶𝓃𝒾ℯ𝓁 𝒦ℯ𝓁𝓁ℯ𝓇 (@jobe451) January 2, 2026

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Моменат када је избио пожар у Кранс-Монтани. Сви снимају, а само једна особа помаже и отвара врата. #CransMontana #Crans_Montana pic.twitter.com/zhoKJy4ztn — Александар Петровић (@AlejandroHeyy) January 2, 2026

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία -- στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.