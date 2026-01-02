Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Η έκκληση της οικογένειάς της

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την τραγωδία στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια 15χρονη Ελληνίδα αγνοείται τις τελευταίες ώρες, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε σε μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου στο Κραν Μοντανά.

Ελβετία: Δύσκολη η αναγνώριση των θυμάτων - Αγωνιούν για τους αγνοούμενους

Αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό μιας ανήλικης ελληνικής καταγωγής, μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ «Le Constellation», στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Η 15χρονη φέρεται να βρισκόταν μέσα στο κατάστημα τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, με συγγενείς και φίλους να απευθύνουν εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ξεσπά η πυρκαγιά στο κλαμπ της Ελβετίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς είχε μεταβεί στο μπαρ μαζί με φίλες της. Η ανήλικη έχει ελληνική και ελβετική υπηκοότητα και διαμένει μόνιμα στην Ελβετία. Η οικογένειά της καλεί όποιον γνωρίζει το παραμικρό για την τύχη της να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο αδελφός της Αλίκης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει καμία ενημέρωση μέχρι στιγμής» και ζητά από όσους μπορούν να βοηθήσουν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο +41789040021.

Ελβετία: Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα\

Ελβετία: Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των θυμάτων - Τουλάχιστον 40 οι νεκροί

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται. Η φονική πυρκαγιά έχει κοστίζει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 40 ανθρώπους, ενώ πάνω από 100 άτομα είναι βαριά τραυματισμένα και σε κρίσιμη κατάσταση. 

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν, όπως ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

 

 

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, όπου πολλοί νέοι συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

 

 

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

 

 

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία -- στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

 

 

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

