MasterChef: Είχε εξαιρετικό πιάτο, κέρδισε 1.000 ευρώ αλλά δεν το περίμενε!

Το Τεστ Δημιουργικότητας έφτασε στο τέλος του και ήρθε η ώρα της... κρίσης! Ο κριτής Λεωνίδας Κουτσόπουλος τόνισε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν εξαιρετικές προσπάθειες, αλλά η σημερινή ημέρα απαιτούσε ξεχωριστή δημιουργικότητα και γευστική πρωτοτυπία.

Δες το MasterChef

Μετά την αξιολόγηση των πιάτων από τους κριτές, οι καλύτερες προσπάθειες προέκυψαν από τρεις παίκτες: την Wasan, την Κωνσταντίνα και τον Χάρη. Τελικά, η Wasan αναδείχθηκε νικήτρια της ημέρας, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. «Είμαι πολύ χαρούμενη! Δεν το περίμενα. Νόμιζα πως θα έχανα από την εμφάνιση» αναφώνησε η μαγείρισσα.

Η Wasan κέρδισε τα 1.000 ευρώ!

Οι κριτές έδωσαν συγχαρητήρια στη Wasan για την εξαιρετική της προσπάθεια, την πρωτότυπη προσέγγιση και την προσεγμένη παρουσίαση του πιάτου της. Η διαγωνιζόμενη παρουσίασε μπουκέτο από παντζάρια με μανιτάρια και σπαράγγια σοτέ, σάλτσα από παντζάρι και μανταρίνι και πίκλα κουνουπίδι.

Δες το πανέμορφο πιάτο της Wasan που κέρδισε τα 1.000 ευρώ: