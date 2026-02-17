MasterChef: Είχε εξαιρετικό πιάτο, κέρδισε 1.000 ευρώ αλλά δεν το περίμενε!

Wasan, Κωνσταντίνα και Χάρης στις καλύτερες προσπάθειες της ημέρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 23:40 Κυριάκος Σαλής: Η καταγωγή, το βιογραφικό και το Instagram του
17.02.26 , 23:30 MasterChef: Οι οκτώ μάγειρες που επέλεξε ο Γιώργος για την ομαδική!
17.02.26 , 23:25 MasterChef: Οι δύο παίκτες που βγήκαν υποψήφιοι από τους «Μπλε»
17.02.26 , 23:00 MasterChef: Είχε εξαιρετικό πιάτο, κέρδισε 1.000 ευρώ αλλά δεν το περίμενε!
17.02.26 , 22:44 Κακοκαιρία Ηλεία: Μετέφεραν Τα Παιδιά Στις Πλάτες Τους!
17.02.26 , 22:36 Shein: Έρευνα για κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά
17.02.26 , 22:07 Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Ένας αιώνας πνευματικής ακτινοβολίας
17.02.26 , 22:07 Κλήρωση Τζόκερ 17/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.500.000 ευρώ
17.02.26 , 22:07 Αριάν Λαμπέντ: Η σύζυγος του Γιώργου Λάνθιμου έχει πέσει θύμα βιασμού
17.02.26 , 21:57 Περισσός: Διακοπή ρεύματος στον Ηλεκτρικό - Σταμάτησαν οι συρμοί
17.02.26 , 21:49 Αθηνά Οικονομάκου για κακοποιητικές σχέσεις: «Ποιος δεν έχει περάσει;»
17.02.26 , 21:42 Κλήρωση Eurojackpot 17/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 41.000.000 ευρώ
17.02.26 , 21:30 Καισαριανή: Πρώτο βήμα για να αποκτήσει τις φωτογραφίες το Υπ. Πολιτισμού
17.02.26 , 21:30 Βγήκαν τα... φτυάρια στο MasterChef! - «Σκάψτε, σκάψτε!»
17.02.26 , 21:25 Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Brad Pitt: Όλη η Ύδρα ένα στούντιο για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders
Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 17.02.26, 18:36
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τόνισε την ανάγκη για δημιουργικότητα και γευστική πρωτοτυπία στο Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef.
  • Η Wasan, η Κωνσταντίνα και ο Χάρης ήταν οι τρεις καλύτεροι διαγωνιζόμενοι.
  • Η Wasan κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ με το πιάτο της.
  • Η Wasan εξέφρασε την έκπληξή της για τη νίκη, πιστεύοντας ότι θα έχανε.
  • Το πιάτο της Wasan περιλάμβανε παντζάρια, μανιτάρια, σπαράγγια, σάλτσα παντζαριού και πίκλα κουνουπίδι.

Το Τεστ Δημιουργικότητας έφτασε στο τέλος του και ήρθε η ώρα της... κρίσης! Ο κριτής Λεωνίδας Κουτσόπουλος τόνισε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν εξαιρετικές προσπάθειες, αλλά η σημερινή ημέρα απαιτούσε ξεχωριστή δημιουργικότητα και γευστική πρωτοτυπία.

Βγήκαν τα... φτυάρια στο MasterChef! - «Σκάψτε, σκάψτε!»

Δες το MasterChef

Μετά την αξιολόγηση των πιάτων από τους κριτές, οι καλύτερες προσπάθειες προέκυψαν από τρεις παίκτες: την Wasan, την Κωνσταντίνα και τον Χάρη. Τελικά, η Wasan αναδείχθηκε νικήτρια της ημέρας, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. «Είμαι πολύ χαρούμενη! Δεν το περίμενα. Νόμιζα πως θα έχανα από την εμφάνιση» αναφώνησε η μαγείρισσα. 

masterchef

Η Wasan κέρδισε τα 1.000 ευρώ!

Οι κριτές έδωσαν συγχαρητήρια στη Wasan για την εξαιρετική της προσπάθεια, την πρωτότυπη προσέγγιση και την προσεγμένη παρουσίαση του πιάτου της. Η διαγωνιζόμενη παρουσίασε μπουκέτο από παντζάρια με μανιτάρια και σπαράγγια σοτέ, σάλτσα από παντζάρι και μανταρίνι και πίκλα κουνουπίδι. 

MasterChef: Τι περιέχει το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας;

Δες το πανέμορφο πιάτο της Wasan που κέρδισε τα 1.000 ευρώ:

masterchef 2026

MasterChef: Είχε εξαιρετικό πιάτο, κέρδισε 1.000 ευρώ αλλά δεν το περίμενε!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top