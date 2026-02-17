Περισσός: Διακοπή ρεύματος στον Ηλεκτρικό - Σταμάτησαν οι συρμοί

Τι συνέβη - Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το βαγόνι

STAR.GR
Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διακοπή ρεύματος στον Ηλεκτρικό προκάλεσε ακινητοποίηση συρμού με επιβάτες στον Περισσό.
  • Ο συρμός σταμάτησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς Κηφισιά, με αποτέλεσμα να σβήσουν τα φώτα.
  • Ο οδηγός ενημέρωσε τους επιβάτες ότι θα επανατροφοδοτηθεί με ρεύμα.
  • Το πρόβλημα προήλθε από άτομα που μπήκαν στις γραμμές για γκράφιτι, με αποτέλεσμα να κλείσει η παροχή ρεύματος για λόγους ασφαλείας.

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε στον Ηλεκτρικό, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί συρμός με επιβάτες στον Περισσό. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, ενώ ο συρμός του ηλεκτρικού κινούνταν προς τον Περισσό με κατεύθυνση την Κηφισιά, ξαφνικά, πάνω από το γήπεδο του Απόλλωνα, ακινητοποιήθηκε και έσβησαν τα φώτα.  

Οι επιβάτες άρχισαν να αναρωτιούνται τι συνέβη και προφανώς κάποιοι φοβήθηκαν.  

Περισσός: Διακοπή Ρεύματος Στον Ηλεκτρικό - Τι Συνέβη

Στα βίντεο ντοκουμέντα που παρουσίασε το Star ακούγεται ο οδηγός να ενημερώνει τους επιβάτες ότι ο συρμός θα επανατροφοδοτηθεί με ρεύμα και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του κανονικά.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν άτομα μπήκαν στις γραμμές για γκράφιτι. Φύλακας τους εντόπισε και έκλεισε η παροχή του ρεύματος για λόγους ασφαλείας. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
