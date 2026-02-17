Περισσός: Διακοπή ρεύματος στον Ηλεκτρικό - Σταμάτησαν οι συρμοί

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε στον Ηλεκτρικό, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί συρμός με επιβάτες στον Περισσό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, ενώ ο συρμός του ηλεκτρικού κινούνταν προς τον Περισσό με κατεύθυνση την Κηφισιά, ξαφνικά, πάνω από το γήπεδο του Απόλλωνα, ακινητοποιήθηκε και έσβησαν τα φώτα.

Οι επιβάτες άρχισαν να αναρωτιούνται τι συνέβη και προφανώς κάποιοι φοβήθηκαν.

Στα βίντεο ντοκουμέντα που παρουσίασε το Star ακούγεται ο οδηγός να ενημερώνει τους επιβάτες ότι ο συρμός θα επανατροφοδοτηθεί με ρεύμα και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του κανονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν άτομα μπήκαν στις γραμμές για γκράφιτι. Φύλακας τους εντόπισε και έκλεισε η παροχή του ρεύματος για λόγους ασφαλείας.

