MasterChef: Οι δύο παίκτες που βγήκαν υποψήφιοι από τους «Μπλε»

Ο πρώτος βγήκε από τον αρχηγό κι ο δεύτερος από την ψηφοφορία

Media
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος, αρχηγός της μπλε ομάδας, υπέδειξε τον Μάνο ως πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση στο MasterChef.
  • Ο Μάνος αποδέχθηκε την υποψηφιότητά του, ενώ ο Γιώργος τονίζει τις δυνατότητές του.
  • Η ψηφοφορία για τον δεύτερο υποψήφιο οδήγησε στο να προταθεί ο Μάριος με 10 ψήφους.
  • Ο Μάριος σχολίασε την υποψηφιότητά του, αναγνωρίζοντας ότι είναι η τρίτη φορά που φορά τη μαύρη ποδιά.
  • Η ψηφοφορία περιλάμβανε τους Σαμ, Βασίλη, Μάριο και Πέτρο ως υποψήφιους.

Μετά το Τεστ Δημιουργικότητας, έφτασε η ώρα για τους παίκτες της μπλε μπριγάδας να βγάλουν τους δύο υποψήφιους προς αποχώρηση από το MasterChef.

«Και συνεχίζουμε μετά τα δύσκολα της ημέρας, ας το πούμε, και με τον Γιώργο που θα πρέπει ως αρχηγός να αποφασίσει ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος σήμερα και θα φορέσει τη μαύρη ποδιά», είπε στους «Μπλε» ο Πάνος Ιωαννίδης.

MasterChef 2026: Ο Γιώργος Α. ως αρχηγός «έδειξε» τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση

«Δύσκολο πολύ σεφ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όλοι είχανε πάρα πολύ καλή μέρα. Πραγματικά είναι δύσκολο. Είμαι ανάμεσα στον Μάριο και στον Μάνο. Ο Μάριος έχει δείξει ότι προσπαθεί. Κάπως βλέπω μία ανοδική, σταθερή πορεία. Ταυτόχρονα, ο Μάνος κάπως τον βλέπω μία σταθερή πορεία, μία ευθεία γραμμή. Και ταυτόχρονα, σαν αρχηγός, για να μη χαλάσω το κλίμα της ομάδας, πρέπει να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Θα διαλέξω τον Μάνο», αποφάσισε ο Γιώργος.

MasterChef: Είχε εξαιρετικό πιάτο, κέρδισε 1.000 ευρώ αλλά δεν το περίμενε!

Έτσι ο Μάνος είναι ο πρώτος υποψήφιος. «Ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Μάνος. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες και νομίζω κάπως πρέπει λίγο να ξυπνήσει και να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί», αιτιολόγησε ο Γιώργος Α. με τον Μάνο να μην έχει αντίρρηση για την υποψηφιότητά του.

Βγήκαν τα... φτυάρια στο MasterChef! - «Σκάψτε, σκάψτε!»

«Πρώτος υποψήφιος ο Μάνος, ύστερα από υπόδειξη του Γιώργου, του αρχηγού της γκρι μπριγάδας. Τι ακολουθεί; Ακολουθεί ψηφοφορία. Στη συγκεκριμένη ψηφοφορία θα λάβει μέρος κι η Φιλιώ. Πάμε, ανοίγουμε συρτάρια, βγάζουμε μπλοκάκια, βγάζουμε μαρκαδόρους, βγάζουμε χαρτιά κι όσοι πρέπει βγάζετε μπροστά σας και τα καρφιά», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Εδώ λοιπόν υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Ο Γιώργος έχασε στη σημερινή μονομαχία από τον Χάρη, παρόλα αυτά δεν μπορεί να ψηφιστεί γιατί έχει ασυλία. Ο Γιώργος υπέδειξε τον Μάνο, οπότε έχουμε τον πρώτο υποψήφιο με μαύρη ποδιά. Τι σημαίνει αυτό; Τι λένε τα μαθηματικά; Ότι μόλις τέσσερις απομένουν κάτω που μπορούν να δεχτούν την αρνητική σας ψήφο. Δηλαδή ο Σαμ, ο Βασίλης, ο Μάριος κι ο Πέτρος. Κατανοητά όλα; Πάμε να γράψουμε παρακαλώ», πρόσθεσε.

MasterChef: Τι περιέχει το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας;

Πρώτη ψήφισε από τον εξώστη η Φιλιώ, δίνοντας την ψήφο της στον Σαμ. Ο Χάρης ψήφισε τον Μάριο, όπως έκανε κι η Κωνσταντίνα. Ο Σαμ με τη σειρά του ψήφισε κι αυτός τον Μάριο. Τον Μάριο ψήφισε ο Βασίλης αλλά κι ο Μιχάλης. Όταν ήρθε η σειρά του Μάριου, ψήφισε τον Σαμ. Τον Μάριο ψήφισε κι ο Άγγελος αλλά κι ο Άρης. Ο Μάνος ψήφισε τον Μάριο, αλλά κι η Wasan. Τελευταίος ψήφισε ο Πέτρος, «καρφώνοντας» κι αυτός τον Μάριο. Έτσι δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση είναι ο Μάριος με 10 ψήφους!

«Είναι η τρίτη φορά με μαύρη ποδιά. Μπορώ πλέον να πω ότι είναι ασορτί με τα πουκάμισα που φοράω. Επομένως δε με ενοχλεί, έχω μπει στο κλίμα, έχω πάρει το κολάι, είναι ευκολάκι πια. Αφού έχω κάνει και μία δοκιμασία αποχώρησης, είναι ακόμα πιο εύκολο», είπε μετά την υποψηφιότητά του ο Μάριος. 

«Είναι περίεργο έχοντας υπόψη ότι αφού υπάρχει μία εξέλιξη, να σε ψηφίσουνε. Παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει εγώ να αλλάξω τις γνώμη τους, με βάση τη δουλειά μου και τα πιάτα μου. Και σιγά σιγά να μην είμαι η εύκολη απάντηση αν είναι ο Μάριος ή ο Σαμ ή οποιοσδήποτε», πρόσθεσε.

