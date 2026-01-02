Ελβετία: Δύσκολη η αναγνώριση των θυμάτων - Αγωνιούν για τους αγνοούμενους

Πώς έγινε η τραγωδία στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρο του Κραν Μοντανά

STAR.GR
Κοσμος
Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την τραγωδία στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων στο ελβετικό τουριστικό θέρετρο του Κραν Μοντανά συνεχίζεται σήμερα, μετά την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον 40 θανάτους και άλλους 100 τραυματισμούς.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ξεσπά η πυρκαγιά στο κλαμπ της Ελβετίας

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν, όπως ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

Φωτιά Ελβετία: «Έβαλαν πυροτεχνήματα σε μπουκάλια» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

 

 

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (...) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα». Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν», δήλωσε φίλη αγνοούμενων.

Τραγωδία στην Ελβετία

Συγγενείς και φίλοι θυμάτων έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας για να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη τους / Φωτογραφίες AP (Antonio Calanni)

Φωτιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά

Ελβετία: 40 νεκροί από φωτιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο μπαρ του χιονοδρομικού - Μαρτυρίες που σοκάρουν

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

 

 

«Έχουμε καταμετρήσει κάπου 40 αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

 

 

Ελβετία: Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης στο σημείο της τραγωδίας

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία, στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

Διαβάστε περισσότερα:
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ
 |
ΕΛΒΕΤΙΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
