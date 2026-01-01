Φωτιά Ελβετία: «Έβαλαν πυροτεχνήματα σε μπουκάλια» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Το χρονικό της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά

Κοσμος
Τουλάχιστον 40 νεκροί και 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τη φρίκη στο μπαρ θερέτρου της Ελβετίας, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Ανάμεσα σε αυτές και μία η οποία κάνει λόγο για σερβιτόρο, ο οποίος φέρεται να άναψε πυροτεχνήματα μέσα στο μπαρ του Κραν Μοντανά.

Ελβετία: Πάνω από 40 νεκροί και 100 τραυματίες μετά από έκρηξη σε μπαρ

Συγκεκριμένα, νεαρός θαμώνας που μίλησε στην εφημερίδα 24 Heures, δήλωσε ότι είχαν τοποθετηθεί βεγγαλικά σε μπουκάλια που σερβιρίστηκαν σε πελάτες και, όταν ενεργοποιήθηκαν, προκάλεσαν ανάφλεξη στην οροφή του καταστήματος. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προκαλώντας χάος στον χώρο. 

 

 

 

Το χρονικό της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά - Και πολίτες ξένων χωρών στα θύματα

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, το οποίο ήταν ασφυκτικά γεμάτο λόγω του εορταστικού πάρτι. Ο απολογισμός είναι τραγικός: τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές αρχές.

Παρά τη μαρτυρία, οι Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές. «Σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζουμε το περιστατικό ως δυστύχημα και όχι ως εσκεμμένη ενέργεια», δήλωσε η εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλούντ, διευκρινίζοντας ότι έχει διαταχθεί πλήρης έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

 

 

Ο επικεφαλής της ασφάλειας στο καντόνι του Βαλέ, Στέφαν Γκανζέρ, ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν πολίτες από διάφορες χώρες, ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας Φρεντερίκ Γκισλέρ ανακοίνωσε τη λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για την ενημέρωση συγγενών. «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν τη νύχτα αυτή», τόνισε, προσθέτοντας ότι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Σιόν, της Λωζάνης, της Γενεύης και της Ζυρίχης.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για 40 νεκρούς, χωρίς ωστόσο οι ελβετικές αρχές να επιβεβαιώνουν επίσημα συγκεκριμένο αριθμό. Παράλληλα, το γαλλικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δύο Γάλλοι υπήκοοι βρίσκονται ανάμεσα στους τραυματίες και ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

 

 

Η περιοχή γύρω από το μπαρ αποκλείστηκε πλήρως, ενώ επιβλήθηκε και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το θέρετρο. Στο σημείο επιχείρησαν 10 ελικόπτερα και δεκάδες ασθενοφόρα. Φωτορεπόρτερ του AFP περιέγραψαν σπασμένα τζάμια, καμένα συντρίμμια και έντονη μυρωδιά καπνού που παρέμενε ώρες μετά την κατάσβεση.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του, σημειώνοντας ότι «μια νύχτα γιορτής μετατράπηκε σε εθνικό πένθος, που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας».

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η τραγωδία να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Το Le Constellation, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπορεί να φιλοξενήσει έως 300 άτομα σε εσωτερικούς χώρους, ενώ διαθέτει και υπόγειο όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις — στοιχείο που ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια της φονικής πυρκαγιάς και να αποδώσουν ευθύνες, όπου αυτές προκύψουν.

