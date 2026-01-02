Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.01.26 , 16:23 Κωστής Χατζηδάκης: Μέσα στο 2025 δόθηκαν 3,8 δισ. στους αγρότες
02.01.26 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
02.01.26 , 15:40 Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της
02.01.26 , 15:21 To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No
02.01.26 , 15:07 Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος
02.01.26 , 14:49 Ιουλία Καλλιμάνη: Παρουσιάζει το νέο της dance hit «Εξαίρεση Εσύ»
02.01.26 , 14:18 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
02.01.26 , 14:16 Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
02.01.26 , 14:14 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχω πάει και σε δικηγόρο για διαζύγιο»
02.01.26 , 14:09 Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
02.01.26 , 13:11 Ποια ομάδα θέλει να αγοράσει ο Σέρχιο Ράμος;
02.01.26 , 13:10 Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»
02.01.26 , 13:01 Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 στην αγκαλιά του Βασίλη Μπισμπίκη
02.01.26 , 12:40 ΑΡΘΟΥΡ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Απόψε, Παρασκευή 2/1 σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στο Star!
02.01.26 , 12:38 Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Τι ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τον καιρό τον Ιανουάριο / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκαμπανεβάσματα θα έχει ο καιρός τον Ιανουάριο. Μετά την ψυχρή εισβολή, η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά, όμως αναμένονται τρία νέα ψυχρά μέτωπα. 

Καιρός: Από την παγωνιά σε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες!

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν ανοδικά, αγγίζοντας σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην επικράτηση θερμών και υγρών αέριων μαζών. Στη βόρεια χώρα, ωστόσο, η άνοδος θα είναι πιο συγκρατημένη, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 12 βαθμούς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Την ίδια στιγμή, οι βροχές επιστρέφουν και αναμένεται να μας συνοδεύσουν έως και τα Θεοφάνια, ενώ άστατος καιρός προβλέπεται ακόμη και ανήμερα του Αγίου Ιωάννη. Στην Αττική, προς τις βραδινές ώρες, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις.

Από την άλλη, σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία, έως το τέλος Ιανουαρίου αναμένονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη: το πρώτο μετά τις 9–10 Ιανουαρίου, το δεύτερο γύρω στις 18 και το τρίτο προς το τέλος του μήνα. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιόλογων χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, με τον Ιανουάριο να χαρακτηρίζεται από έντονη καιρική δραστηριότητα, τόσο σε βροχές όσο και σε χιόνια.

Καιρός: Θερμό Σαββατοκύριακο με βροχές

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα για διάστημα περίπου πέντε έως επτά ημερών, ανεβάζοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία. Σε αρκετές περιοχές, όπως η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη, ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο αναμένονται βροχές στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα και ενδέχεται να προκαλέσουν μικροπλημμυρικά προβλήματα. Τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα. Παρόμοια εικόνα προβλέπεται και για την Κυριακή, με πιθανό πέρασμα ασθενών βροχών και από την Αττική.

Ο καιρός των Θεοφανίων και η προοπτική ψύχους

Από τη Δευτέρα, το καιρικό μοτίβο δε μεταβάλλεται ουσιαστικά, με τις περισσότερες βροχές να εντοπίζονται στα δυτικά και βορειοδυτικά, στη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Από Δευτέρα έως Τετάρτη η κακοκαιρία θα ενταθεί και θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Έτσι, τα Θεοφάνια θα εορταστούν με έντονη αστάθεια, αλλά με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, ενώ τα χιόνια θα αφορούν κυρίως ορεινές περιοχές.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ
 |
ΚΡΥΟ
 |
ΨΥΧΡΟ ΜΕΤΩΠΟ
 |
ΧΙΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top