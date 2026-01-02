Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο

Σκαμπανεβάσματα θα έχει ο καιρός τον Ιανουάριο. Μετά την ψυχρή εισβολή, η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά, όμως αναμένονται τρία νέα ψυχρά μέτωπα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν ανοδικά, αγγίζοντας σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην επικράτηση θερμών και υγρών αέριων μαζών. Στη βόρεια χώρα, ωστόσο, η άνοδος θα είναι πιο συγκρατημένη, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 12 βαθμούς.

Την ίδια στιγμή, οι βροχές επιστρέφουν και αναμένεται να μας συνοδεύσουν έως και τα Θεοφάνια, ενώ άστατος καιρός προβλέπεται ακόμη και ανήμερα του Αγίου Ιωάννη. Στην Αττική, προς τις βραδινές ώρες, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις.

Από την άλλη, σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία, έως το τέλος Ιανουαρίου αναμένονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη: το πρώτο μετά τις 9–10 Ιανουαρίου, το δεύτερο γύρω στις 18 και το τρίτο προς το τέλος του μήνα. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιόλογων χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, με τον Ιανουάριο να χαρακτηρίζεται από έντονη καιρική δραστηριότητα, τόσο σε βροχές όσο και σε χιόνια.

Καιρός: Θερμό Σαββατοκύριακο με βροχές

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα για διάστημα περίπου πέντε έως επτά ημερών, ανεβάζοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία. Σε αρκετές περιοχές, όπως η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη, ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο αναμένονται βροχές στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα και ενδέχεται να προκαλέσουν μικροπλημμυρικά προβλήματα. Τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα. Παρόμοια εικόνα προβλέπεται και για την Κυριακή, με πιθανό πέρασμα ασθενών βροχών και από την Αττική.

Ο καιρός των Θεοφανίων και η προοπτική ψύχους

Από τη Δευτέρα, το καιρικό μοτίβο δε μεταβάλλεται ουσιαστικά, με τις περισσότερες βροχές να εντοπίζονται στα δυτικά και βορειοδυτικά, στη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Από Δευτέρα έως Τετάρτη η κακοκαιρία θα ενταθεί και θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Έτσι, τα Θεοφάνια θα εορταστούν με έντονη αστάθεια, αλλά με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, ενώ τα χιόνια θα αφορούν κυρίως ορεινές περιοχές.