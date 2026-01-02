Ιουλία Καλλιμάνη: Παρουσιάζει το νέο της dance hit «Εξαίρεση Εσύ»

Το «Εξαίρεση Εσύ», συνοδεύεται από ένα ανεβαστικό music video

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.01.26 , 16:23 Κωστής Χατζηδάκης: Μέσα στο 2025 δόθηκαν 3,8 δισ. στους αγρότες
02.01.26 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
02.01.26 , 15:40 Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της
02.01.26 , 15:21 To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No
02.01.26 , 15:07 Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος
02.01.26 , 14:49 Ιουλία Καλλιμάνη: Παρουσιάζει το νέο της dance hit «Εξαίρεση Εσύ»
02.01.26 , 14:18 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
02.01.26 , 14:16 Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
02.01.26 , 14:14 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχω πάει και σε δικηγόρο για διαζύγιο»
02.01.26 , 14:09 Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
02.01.26 , 13:11 Ποια ομάδα θέλει να αγοράσει ο Σέρχιο Ράμος;
02.01.26 , 13:10 Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»
02.01.26 , 13:01 Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 στην αγκαλιά του Βασίλη Μπισμπίκη
02.01.26 , 12:40 ΑΡΘΟΥΡ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Απόψε, Παρασκευή 2/1 σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στο Star!
02.01.26 , 12:38 Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Καλλιμάνη: Παρουσιάζει Tο Nέο Tης Dance Hit «Εξαίρεση Εσύ»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιουλία Καλλιμάνη παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο τραγούδι της με τίτλο «Εξαίρεση εσύ», ένα δυναμικό dance κομμάτι με έντονο μουσικό ηχόχρωμα 90s, που έρχεται να ξεσηκώσει και να ξεχωρίσει από το πρώτο άκουσμα! 

Τη μουσική υπογράφει ο Μιχάλης Τουρατζίδης, ενώ τους στίχους η Τζένη Τσίκο, σε μια ακόμη επιτυχημένη συνεργασία,  που αποτυπώνει την σύγχρονη μουσική ενέργεια,  με νοσταλγικές αναφορές από τα 90s, ιδανικά προσαρμοσμένες στο σήμερα! 

Το «Εξαίρεση Εσύ», συνοδεύεται από ένα ανεβαστικό music video με την υπογραφή του Βαγγέλη Τσαουσόπουλου, αλλά και από ένα ιδιαίτερο cover, στο οποίο η Ιουλία Καλλιμάνη, που το κοινό της, της έχει δώσει τον χαρακτηρισμό «μαμά Ιουλία», εμφανίζεται να κρατά αγκαλιά ένα μωρό, μια εικόνα που συμβολίζει την τρυφερότητα, την αλήθεια και την «εξαίρεση» που μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος στη ζωή μας, κάνοντας «αδιάφορους», όλους γύρω! 

Την ίδια στιγμή, η Ιουλία Καλλιμάνη, για πολλοστή χρονιά, συνεχίζει με αμείωτη επιτυχία τις sold out εμφανίσεις της στο Tokyo, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της στη νυχτερινή διασκέδαση και τη σταθερά ανοδική της πορεία.

Το «Εξαίρεση εσύ» , που κυκλοφορεί από τη Heaven Music και το κανάλι στο YouTube του Μιχάλη Τουρατζίδη, έρχεται να προστεθεί στη δισκογραφία της, ως μια ακόμα ξεχωριστή στιγμή, έτοιμη να αγαπηθεί και να χορευτεί.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top