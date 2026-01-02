Ιουλία Καλλιμάνη: Παρουσιάζει το νέο της dance hit «Εξαίρεση Εσύ»

Η Ιουλία Καλλιμάνη παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο τραγούδι της με τίτλο «Εξαίρεση εσύ», ένα δυναμικό dance κομμάτι με έντονο μουσικό ηχόχρωμα 90s, που έρχεται να ξεσηκώσει και να ξεχωρίσει από το πρώτο άκουσμα!

Τη μουσική υπογράφει ο Μιχάλης Τουρατζίδης, ενώ τους στίχους η Τζένη Τσίκο, σε μια ακόμη επιτυχημένη συνεργασία, που αποτυπώνει την σύγχρονη μουσική ενέργεια, με νοσταλγικές αναφορές από τα 90s, ιδανικά προσαρμοσμένες στο σήμερα!

Το «Εξαίρεση Εσύ», συνοδεύεται από ένα ανεβαστικό music video με την υπογραφή του Βαγγέλη Τσαουσόπουλου, αλλά και από ένα ιδιαίτερο cover, στο οποίο η Ιουλία Καλλιμάνη, που το κοινό της, της έχει δώσει τον χαρακτηρισμό «μαμά Ιουλία», εμφανίζεται να κρατά αγκαλιά ένα μωρό, μια εικόνα που συμβολίζει την τρυφερότητα, την αλήθεια και την «εξαίρεση» που μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος στη ζωή μας, κάνοντας «αδιάφορους», όλους γύρω!

Την ίδια στιγμή, η Ιουλία Καλλιμάνη, για πολλοστή χρονιά, συνεχίζει με αμείωτη επιτυχία τις sold out εμφανίσεις της στο Tokyo, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της στη νυχτερινή διασκέδαση και τη σταθερά ανοδική της πορεία.

Το «Εξαίρεση εσύ» , που κυκλοφορεί από τη Heaven Music και το κανάλι στο YouTube του Μιχάλη Τουρατζίδη, έρχεται να προστεθεί στη δισκογραφία της, ως μια ακόμα ξεχωριστή στιγμή, έτοιμη να αγαπηθεί και να χορευτεί.