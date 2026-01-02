Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχω πάει και σε δικηγόρο για διαζύγιο»

" Θέλει να είμαι το κορίτσι που θα τον περιποιηθεί" ανέφερε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.01.26 , 16:23 Κωστής Χατζηδάκης: Μέσα στο 2025 δόθηκαν 3,8 δισ. στους αγρότες
02.01.26 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
02.01.26 , 15:40 Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της
02.01.26 , 15:21 To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No
02.01.26 , 15:07 Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος
02.01.26 , 14:49 Ιουλία Καλλιμάνη: Παρουσιάζει το νέο της dance hit «Εξαίρεση Εσύ»
02.01.26 , 14:18 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
02.01.26 , 14:16 Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
02.01.26 , 14:14 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχω πάει και σε δικηγόρο για διαζύγιο»
02.01.26 , 14:09 Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
02.01.26 , 13:11 Ποια ομάδα θέλει να αγοράσει ο Σέρχιο Ράμος;
02.01.26 , 13:10 Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»
02.01.26 , 13:01 Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 στην αγκαλιά του Βασίλη Μπισμπίκη
02.01.26 , 12:40 ΑΡΘΟΥΡ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Απόψε, Παρασκευή 2/1 σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στο Star!
02.01.26 , 12:38 Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεκαέξι χρόνια γάμου κλείνουν φέτος ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα και η παρουσιάστρια σε συνέντευξη της παραδέχτηκε πως η σχέση τους έχει περάσει από σαράντα κύματα.

 

Η Αντελίνα Βαρθακούρη με τον σύζυγό της Χάρη/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η Αντελίνα Βαρθακούρη με τον σύζυγό της Χάρη/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Χάρης Βαρθακούρης: Η ανάρτηση με τα αδέρφια του - Οι ευχές για τις γιορτές

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα εξομολογήθηκε πως έφτασε σε σημείο να χτυπήσει και την πόρτα δικηγόρου.

 

 

«Τον ζηλεύω τον Χάρη, αφόρητα. Τον ποθώ περισσότερο από ό,τι στην αρχή. Δεν ξέρω αν κάποιος δεν το έχει ζήσει και το λέω στους νέους ανθρώπους. Μην τα παρατάτε, γιατί υπήρξαν στιγμές που έλεγες τέλος. Έχω πάει και σε δικηγόρο, έχω τον θείο μου. Κάθε φορά παίρνω τον θείο μου τηλέφωνο» τόνισε η παρουσιάστρια και πρόσθεσε:

«Πολλές φορές έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχω googλαρει τη λέξη «διαζύγιο». Τις περισσότερες φορές που έπεσε η συζήτηση αυτή, μεταξύ σοβαρού και αστείου αλλά περισσότερου σοβαρού, ήταν όταν ήμασταν στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έφερε σε εμάς τον σκοτωμό. Είναι μια δουλειά, ένα περιβάλλον, μια συνθήκη που ευνοεί τον χωρισμό» τόνισε ο δημοφιλής τραγουδιστής και πρόσθεσε: 

«Ο Χάρης είναι ο άνθρωπος που, όταν είμαστε στο σπίτι, θέλει να είμαι άβαφτη, να είμαι η Αντελίνα του, να πιάνει τα ρούχα με το ύφασμα το βαμβακερό της πιτζάμας. Να είμαι το κορίτσι του που θα φάμε, που θα μαγειρέψω, που θα τον περιποιηθώ».

 

 

Με αφορμή τη δήλωση αυτής της Αντελίνας, ο τραγουδιστής πρόσθεσε πως επειδή η Αντελίνα είπε πως του αρέσει να τον περιποιείται πολλοί έπεσαν να τον φάνε.

«Tρεις μου την έπεσαν για εκείνη τη δήλωση. Γιώργο μου, θα σου πω γιατί το έχω φιλοσοφήσει. Αδιαφορώ. Το πρόβλημα μου δεν είναι τι λένε, είναι ποιοι το λένε” ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

 

Η Αντελίνα Βαρθακούρη ωστόσο έσπευσε να υπερασπιστεί τον αγαπημένο της αναφέροντας πως μπορεί να του αρέσει η γυναίκα να τον περιποιείται και να του μαγειρεύει αλλά όχι μόνο δεν είναι καταπιεστικός αλλά αντίθετα είναι και large. 

«Ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, είναι πάρα πολύ large σε όλα. Δεν με έκανε ποτέ να αισθανθώ ότι “ωχ, τώρα πως θα του το πω” ή “τώρα που θα πάμε κάπου, ποιος θα πληρώσει;”. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Από την πρώτη μέρα που είμαστε μαζί, όχι μόνο σαν παντρεμένοι, ο Χάρης ό,τι έφερνε στο σπίτι ήταν “παρ’ τα και καν’ τα ό,τι καταλαβαίνεις” χωρίς να με ρωτήσει ποτέ. Όχι μόνο δεν έχω αισθανθεί ποτέ καταπίεση, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ελέγξει ποτέ τίποτα. Είναι… “παρ’τα”. Ούτε καν να μου περάσει από το μυαλό το μισά – μισά, δεν υπάρχουν αυτά” τόνισε η πρώην παρουσιάστρια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
XΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
 |
ΑΝΤΕΛΙΝΑ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top