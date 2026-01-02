Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχω πάει και σε δικηγόρο για διαζύγιο»

Δεκαέξι χρόνια γάμου κλείνουν φέτος ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα και η παρουσιάστρια σε συνέντευξη της παραδέχτηκε πως η σχέση τους έχει περάσει από σαράντα κύματα.

Η Αντελίνα Βαρθακούρη με τον σύζυγό της Χάρη/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα εξομολογήθηκε πως έφτασε σε σημείο να χτυπήσει και την πόρτα δικηγόρου.

«Τον ζηλεύω τον Χάρη, αφόρητα. Τον ποθώ περισσότερο από ό,τι στην αρχή. Δεν ξέρω αν κάποιος δεν το έχει ζήσει και το λέω στους νέους ανθρώπους. Μην τα παρατάτε, γιατί υπήρξαν στιγμές που έλεγες τέλος. Έχω πάει και σε δικηγόρο, έχω τον θείο μου. Κάθε φορά παίρνω τον θείο μου τηλέφωνο» τόνισε η παρουσιάστρια και πρόσθεσε:

«Πολλές φορές έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχω googλαρει τη λέξη «διαζύγιο». Τις περισσότερες φορές που έπεσε η συζήτηση αυτή, μεταξύ σοβαρού και αστείου αλλά περισσότερου σοβαρού, ήταν όταν ήμασταν στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έφερε σε εμάς τον σκοτωμό. Είναι μια δουλειά, ένα περιβάλλον, μια συνθήκη που ευνοεί τον χωρισμό» τόνισε ο δημοφιλής τραγουδιστής και πρόσθεσε:

«Ο Χάρης είναι ο άνθρωπος που, όταν είμαστε στο σπίτι, θέλει να είμαι άβαφτη, να είμαι η Αντελίνα του, να πιάνει τα ρούχα με το ύφασμα το βαμβακερό της πιτζάμας. Να είμαι το κορίτσι του που θα φάμε, που θα μαγειρέψω, που θα τον περιποιηθώ».

Με αφορμή τη δήλωση αυτής της Αντελίνας, ο τραγουδιστής πρόσθεσε πως επειδή η Αντελίνα είπε πως του αρέσει να τον περιποιείται πολλοί έπεσαν να τον φάνε.

«Tρεις μου την έπεσαν για εκείνη τη δήλωση. Γιώργο μου, θα σου πω γιατί το έχω φιλοσοφήσει. Αδιαφορώ. Το πρόβλημα μου δεν είναι τι λένε, είναι ποιοι το λένε” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αντελίνα Βαρθακούρη ωστόσο έσπευσε να υπερασπιστεί τον αγαπημένο της αναφέροντας πως μπορεί να του αρέσει η γυναίκα να τον περιποιείται και να του μαγειρεύει αλλά όχι μόνο δεν είναι καταπιεστικός αλλά αντίθετα είναι και large.

«Ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, είναι πάρα πολύ large σε όλα. Δεν με έκανε ποτέ να αισθανθώ ότι “ωχ, τώρα πως θα του το πω” ή “τώρα που θα πάμε κάπου, ποιος θα πληρώσει;”. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Από την πρώτη μέρα που είμαστε μαζί, όχι μόνο σαν παντρεμένοι, ο Χάρης ό,τι έφερνε στο σπίτι ήταν “παρ’ τα και καν’ τα ό,τι καταλαβαίνεις” χωρίς να με ρωτήσει ποτέ. Όχι μόνο δεν έχω αισθανθεί ποτέ καταπίεση, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ελέγξει ποτέ τίποτα. Είναι… “παρ’τα”. Ούτε καν να μου περάσει από το μυαλό το μισά – μισά, δεν υπάρχουν αυτά” τόνισε η πρώην παρουσιάστρια.