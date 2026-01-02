ΑΡΘΟΥΡ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Απόψε, Παρασκευή 2/1 σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στο Star!

Ο επαγγελματίας αθλητής αγώνων περιπέτειας Μάικλ Λάιτ αναζητά μια τελευταία ευκαιρία για να στεφθεί νικητής. Αφού πείθει έναν σπόνσορα να τον στηρίξει οικονομικά, βρίσκει τα τρία ιδανικά άτομα για την ομάδα του και γράφει το όνομα του στη λίστα του παγκόσμιου πρωταθλήματος Adventure Racing, που διεξάγεται στη Δομινικανή Δημοκρατία. Μέσα από τα δοκιμαζόμενα όρια αντοχής, ο Μάικλ μαθαίνει τι θα πει αληθινή νίκη, πίστη και φιλία, όταν ένας αδέσποτος σκύλος, ο Άρθουρ, θα ενσωματωθεί στην ομάδα του για όλο το μήκος μιας διαδρομής δέκα ημερών και 700 χιλιομέτρων...

Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, όπως αναλύονται στο αυτοβιογραφικό best seller του 2016, με κεντρικό ήρωα τον σουηδό Mikael Lindnord.



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σάιμον Τσέλαν Τζόουνς

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Σίμου Λίου, Νάταλι Εμάνουελ

