Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 στην αγκαλιά του Βασίλη Μπισμπίκη

Η Δέσποινα Βανδή καλωσόρισε τη νέα χρονιά έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα, απολαμβάνοντας χαλαρές και οικογενειακές στιγμές στο στολισμένο σπίτι της.

Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία δηλώνει πανέτοιμη να ζήσει στο έπακρο κάθε στιγμή του 2026, πέρασε ένα υπέροχο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, μαζί με τον γιο, την κόρη της, καθώς και τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, η Δέσποινα Βανδή και ο ηθοποιός και θεατρικός σκηνοθέτης, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι αχώριστοι, είχαν την ευκαιρία να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί, καθώς το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια εμφανιζόταν στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά με τον συνεργάτη της Κωνσταντίνο Αργυρό.

Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 με μία φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη

Η Δέσποινα Βανδή έκανε «ποδαρικό» στα social media, δημοσιεύοντας στην αρχή του νέου έτους μια τρυφερή φωτογραφία του συντρόφου της, Βασίλη Μπισμπίκη, με εκείνον να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα της στον καναπέ. Στη φωτογραφία, η τραγουδίστρια πρόσθεσε ένα μάτι και μια καρδιά.

Η φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη, που δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή κατά την έναρξη του 2026 / Φωτογραφία: Instagram.com

Στη συνέχεια, η Δέσποινα Βανδή, μοιράστηκε με τους followers της επιπρόσθετες φωτογραφίες από το Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της για τη νέα χρονιά.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δέσποινα Βανδή: «Καλώς όρισες 2026, ευχαριστώ 2025. Είμαι ευγνώμων».

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram:

Φωτογραφίες: Instagram.com