To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No

Το διεθνώς αναγνωρισμένο μουσικό ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή του Theatre of the No, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 21:00, παρουσιάζοντας μια μοναδική συναυλία που ενσωματώνει στοιχεία ενός νέου μουσικού είδους, που ο Ross Daly ονομάζει «Σύγχρονη Τροπική Μουσική».

Στο επίκεντρο του ήχου τους βρίσκεται μια λύρα βασισμένη στο κρητικό πρότυπο, αλλά με σημαντικές καινοτομίες, κυριότερη την προσθήκη 22 συμπαθητικών χορδών. Η λύρα αυτή σχεδιάστηκε το 1991 από τον Ross Daly σε συνεργασία με τον κορυφαίο οργανοποιό Νικόλαο Μπρά.

Ιδιαίτερη θέση στο ηχητικό τοπίο του ντουέτου έχει και το Nak Tarhu, ένα σύγχρονο έγχορδο όργανο που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Ross Daly με τον Αυστραλό οργανοποιό Peter Biffin. Ο βαθύς και αιθέριος ήχος του, συγγενικός με εκείνον της λύρας, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της μουσικής τους.

Ο όρος «Σύγχρονη Τροπική Μουσική», που εισήγαγε ο Ross Daly, περιγράφει συνθέσεις βασισμένες σε τροπικές (modal) παραδόσεις οι οποίες συνδυάζουν αρχέγονες μουσικές πρακτικές με σύγχρονες δημιουργικές προσεγγίσεις, υπερβαίνοντας τα καθιερωμένα σύνορα της «σύγχρονης μουσικής».

Ο Ross Daly και η Κέλυ Θωμά, βαθιά εμποτισμένοι από την πίστη τους στον υπερπροσωπικό και υπερβατικό χαρακτήρα των αρχέτυπων τροπικών παραδόσεων της Ανατολής, μελέτησαν σε βάθος πολλές από αυτές δίπλα σε ορισμένους από τους σπουδαιότερους δασκάλους του κόσμου. Η γνώση που αποκόμισαν ενσωματώνεται στις δικές τους συνθέσεις, οι οποίες αντανακλούν την προσωπική τους αντίληψη για την ιερή φύση της μουσικής τέχνης.

Ο Ross Daly, Ιρλανδικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος Κρήτης από το 1975. Ιδρυτής του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος, συνεργάζεται με κορυφαίους μουσικούς παγκοσμίως και διαθέτει συλλογή άνω των 250 παραδοσιακών οργάνων. Με πάνω από 35 άλμπουμ, είναι γνωστός για τις πρωτότυπες συνθέσεις του και διασκευές παραδοσιακών μελωδιών που συνέλεξε κατά τα ταξίδια του.

Η Κέλυ Θωμά, γεννημένη το 1978 στον Πειραιά, ξεκίνησε τη λύρα το 1995 με δάσκαλο τον Ross Daly και ταξιδεύει με το συγκρότημα «Λαβύρινθος» από το 1998 διεθνώς. Από το 2008 συνεργάζεται με το νορβηγικό κουαρτέτο εγχόρδων Tokso

και έχει κυκλοφορήσει τρεις προσωπικούς δίσκους (Anamkhara, 7Fish, Άμα κοπάσουν οι καιροί) που έχουν λάβει εξαιρετικές κριτικές.

Ιnfo

Ross Daly: λύρα, τάρχου, ραμπάμπ, σάζι

Κέλυ Θωμά: λύρα

Hμ/νια: Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 21.00



Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Eπικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη



Tιμή Εισιτήριου: 12€ Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/ross-daly-kelly-thoma

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001