To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No

Το διεθνώς αναγνωρισμένο μουσικό ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά εμφανίζετα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.01.26 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
02.01.26 , 15:40 Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της
02.01.26 , 15:21 To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No
02.01.26 , 15:07 Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος
02.01.26 , 14:49 Ιουλία Καλλιμάνη: Παρουσιάζει το νέο της dance hit «Εξαίρεση Εσύ»
02.01.26 , 14:18 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
02.01.26 , 14:16 Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
02.01.26 , 14:14 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχω πάει και σε δικηγόρο για διαζύγιο»
02.01.26 , 14:09 Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
02.01.26 , 13:11 Ποια ομάδα θέλει να αγοράσει ο Σέρχιο Ράμος;
02.01.26 , 13:10 Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»
02.01.26 , 13:01 Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 στην αγκαλιά του Βασίλη Μπισμπίκη
02.01.26 , 12:40 ΑΡΘΟΥΡ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Απόψε, Παρασκευή 2/1 σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στο Star!
02.01.26 , 12:38 Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του
02.01.26 , 12:06 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αποκαλυπτική στο πάρτι γενεθλίων της στο Ντουμπάι
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Το ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά στο Theatre of the No
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το διεθνώς αναγνωρισμένο μουσικό ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή του Theatre of the No, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 21:00, παρουσιάζοντας μια μοναδική συναυλία που ενσωματώνει στοιχεία ενός νέου μουσικού είδους, που ο Ross Daly ονομάζει «Σύγχρονη Τροπική Μουσική».

Στο επίκεντρο του ήχου τους βρίσκεται μια λύρα βασισμένη στο κρητικό πρότυπο, αλλά με σημαντικές καινοτομίες, κυριότερη την προσθήκη 22 συμπαθητικών χορδών. Η λύρα αυτή σχεδιάστηκε το 1991 από τον Ross Daly σε συνεργασία με τον κορυφαίο οργανοποιό Νικόλαο Μπρά.

To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No

Ιδιαίτερη θέση στο ηχητικό τοπίο του ντουέτου έχει και το Nak Tarhu, ένα σύγχρονο έγχορδο όργανο που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Ross Daly με τον Αυστραλό οργανοποιό Peter Biffin. Ο βαθύς και αιθέριος ήχος του, συγγενικός με εκείνον της λύρας, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της μουσικής τους.

Ο όρος «Σύγχρονη Τροπική Μουσική», που εισήγαγε ο Ross Daly, περιγράφει συνθέσεις βασισμένες σε τροπικές (modal) παραδόσεις οι οποίες συνδυάζουν αρχέγονες μουσικές πρακτικές με σύγχρονες δημιουργικές προσεγγίσεις, υπερβαίνοντας τα καθιερωμένα σύνορα της «σύγχρονης μουσικής».

To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No

Ο Ross Daly και η Κέλυ Θωμά, βαθιά εμποτισμένοι από την πίστη τους στον υπερπροσωπικό και υπερβατικό χαρακτήρα των αρχέτυπων τροπικών παραδόσεων της Ανατολής, μελέτησαν σε βάθος πολλές από αυτές δίπλα σε ορισμένους από τους σπουδαιότερους δασκάλους του κόσμου. Η γνώση που αποκόμισαν ενσωματώνεται στις δικές τους συνθέσεις, οι οποίες αντανακλούν την προσωπική τους αντίληψη για την ιερή φύση της μουσικής τέχνης.

Ο Ross Daly, Ιρλανδικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος Κρήτης από το 1975. Ιδρυτής του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος, συνεργάζεται με κορυφαίους μουσικούς παγκοσμίως και διαθέτει συλλογή άνω των 250 παραδοσιακών οργάνων. Με πάνω από 35 άλμπουμ, είναι γνωστός για τις πρωτότυπες συνθέσεις του και διασκευές παραδοσιακών μελωδιών που συνέλεξε κατά τα ταξίδια του.

To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No

Η Κέλυ Θωμά, γεννημένη το 1978 στον Πειραιά, ξεκίνησε τη λύρα το 1995 με δάσκαλο τον Ross Daly και ταξιδεύει με το συγκρότημα «Λαβύρινθος» από το 1998 διεθνώς. Από το 2008 συνεργάζεται με το νορβηγικό κουαρτέτο εγχόρδων Tokso

και έχει κυκλοφορήσει τρεις προσωπικούς δίσκους (Anamkhara, 7Fish, Άμα κοπάσουν οι καιροί) που έχουν λάβει εξαιρετικές κριτικές.

Ιnfo

Ross Daly: λύρα, τάρχου, ραμπάμπ, σάζι

Κέλυ Θωμά: λύρα

Hμ/νια: Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 21.00


Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Eπικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη


Tιμή Εισιτήριου: 12€ Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/ross-daly-kelly-thoma

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
THEATRE OF THE NO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top