Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»

Kαλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη ήταν το πρωί της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου 2026 ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Μάλιστα, η παρουσιάστρια δε δίστασε να εκφράσει δημόσια το crush της με τον ηθοποιό. «Ήταν ο έρωτάς μου, σαν κορίτσι κι εγώ!» είπε η Μαρία Ηλιάκη, ενώ ο Κρατερός την πείραζε.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης ​αποκάλυψε για πρώτη φορά όλα όσα θα δούμε στο νέο project που θα επιμεληθεί και θα παρουσιάσει προσεχώς στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

«Ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο πράγμα στην ΕΡΤ, σε εσάς εδώ. Λοιπόν, αυτό λέγεται “Εκτός σχεδίου” και είναι ένα format γερμανικό, πολύ επιτυχημένο σε πολλές χώρες, που έχει τη μορφή μιας παράστασης μπροστά σε κοινό με συγκεκριμένους ηθοποιούς. Εγώ είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης, δεν πάω δηλαδή στη σκηνή, υπάρχει ένας πολύ χαλαρός καμβάς σεναρίου που ξέρουμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί.

Υπάρχει η γυναίκα που έχει το σπίτι, ο φίλος της, η φίλης της, η θεία της και τα λοιπά και όλη η ιστορία γίνεται με αυτοσχεδιασμούς, τους οποίους ακούν οι ηθοποιοί από μένα την ώρα την ώρα που παίζουν. Υπάρχει ένα σκηνικό σπιτιού, κοινό από κάτω και μια παράσταση. Τους δίνουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως “σήμερα είναι τα γενέθλια σου” ή “σήμερα έχασες τη δουλειά σου και έρχεσαι στενοχωρημένη”. Καθένας μπαίνει δηλαδή στη σκηνή χωρίς να υπάρχει κείμενο αλλά έχοντας την ανάγκη να υπηρετήσει μια συνθήκη.

Κατά τη διάρκεια που παίζουν, τους μιλάω στο αυτί και τους δίνω μια καινούργια συνθήκη. Είναι ο ορισμός του αυτοσχεδιασμού και δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην τηλεόραση. Τώρα είμαστε στις πρόβες και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο project, που έχει γίνει με πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες. Όπως καταλαβαίνετε, βγάζει πολύ γέλιο και κωμικότητα. Οι θεατές στον χώρο και οι τηλεθεατές βλέπουν την οδηγία που δίνεις αλλά οι υπόλοιποι ηθοποιοί δεν ξέρουν γιατί ξαφνικά κάθε ηθοποιός κάνει αυτό που κάνει» τόνισε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Μίλησε για τη μάχη του με την κατάθλιψη

«Είναι πολλά χρόνια πριν. Έχω την τύχη να έχω πολύ καλής ποιότητας δικούς μου ανθρώπους, τους οποίους χαίρομαι και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που τους έχω. Το έκανα με τον τρόπο που πρέπει κανείς να απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους. Ήμουν πιο κλειστός τότε… Είμαστε σαν μποξέρ και η ζωή έρχεται και σου δίνει γροθιές και γενικά μπορείς να σταθείς όρθιος. Σε όλους τους ανθρώπους δίδονται γροθιές στη μούρη.

Αν φας 5 κροσέ, το ένα μετά το άλλο, θα “λυγίσεις” και θα πέσεις. Αυτό επανέρχεται… Αν έχει δικούς σου ανθρώπους και έχεις την γνώση να απευθυνθείς σε ειδικούς, επανέρχεσαι», εξομολογήθηκε πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στον Γιώργο Λιάγκα και στο «Πρωινό».