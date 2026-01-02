Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»

Τι ετοιμάζει για το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.01.26 , 14:18 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
02.01.26 , 14:16 Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
02.01.26 , 14:14 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχω πάει και σε δικηγόρο για διαζύγιο»
02.01.26 , 14:09 Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
02.01.26 , 13:11 Ποια ομάδα θέλει να αγοράσει ο Σέρχιο Ράμος;
02.01.26 , 13:10 Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»
02.01.26 , 13:01 Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 στην αγκαλιά του Βασίλη Μπισμπίκη
02.01.26 , 12:40 ΑΡΘΟΥΡ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Απόψε, Παρασκευή 2/1 σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στο Star!
02.01.26 , 12:38 Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του
02.01.26 , 12:06 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αποκαλυπτική στο πάρτι γενεθλίων της στο Ντουμπάι
02.01.26 , 11:59 Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά
02.01.26 , 11:55 Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
02.01.26 , 11:29 Το γλυκό φιλί του Λέοντα στην Μαριέττα του!
02.01.26 , 11:22 Aυτά είναι τα ζώδια που το 2026 θα ευνοηθούν περισσότερο
02.01.26 , 10:35 Τούνη: Διαβάζει το γράμμα που της είχε γράψει η μητέρα της πριν πεθάνει
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 02.01.26, 12:30
Στον καναπέ του «Νωρίς - Νωρίς» ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Kαλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη ήταν το πρωί της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου 2026 ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Μάλιστα, η παρουσιάστρια δε δίστασε να εκφράσει δημόσια το crush της με τον ηθοποιό. «Ήταν ο έρωτάς μου, σαν κορίτσι κι εγώ!» είπε η Μαρία Ηλιάκη, ενώ ο Κρατερός την πείραζε.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης ​αποκάλυψε για πρώτη φορά όλα όσα θα δούμε στο νέο project που θα επιμεληθεί και θα παρουσιάσει προσεχώς στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»

«Ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο πράγμα στην ΕΡΤ, σε εσάς εδώ. Λοιπόν, αυτό λέγεται “Εκτός σχεδίου” και είναι ένα format γερμανικό, πολύ επιτυχημένο σε πολλές χώρες, που έχει τη μορφή μιας παράστασης μπροστά σε κοινό με συγκεκριμένους ηθοποιούς. Εγώ είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης, δεν πάω δηλαδή στη σκηνή, υπάρχει ένας πολύ χαλαρός καμβάς σεναρίου που ξέρουμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί.

Υπάρχει η γυναίκα που έχει το σπίτι, ο φίλος της, η φίλης της, η θεία της και τα λοιπά και όλη η ιστορία γίνεται με αυτοσχεδιασμούς, τους οποίους ακούν οι ηθοποιοί από μένα την ώρα την ώρα που παίζουν. Υπάρχει ένα σκηνικό σπιτιού, κοινό από κάτω και μια παράσταση. Τους δίνουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως “σήμερα είναι τα γενέθλια σου” ή “σήμερα έχασες τη δουλειά σου και έρχεσαι στενοχωρημένη”. Καθένας μπαίνει δηλαδή στη σκηνή χωρίς να υπάρχει κείμενο αλλά έχοντας την ανάγκη να υπηρετήσει μια συνθήκη.

Κατά τη διάρκεια που παίζουν, τους μιλάω στο αυτί και τους δίνω μια καινούργια συνθήκη. Είναι ο ορισμός του αυτοσχεδιασμού και δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην τηλεόραση. Τώρα είμαστε στις πρόβες και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο project, που έχει γίνει με πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες. Όπως καταλαβαίνετε, βγάζει πολύ γέλιο και κωμικότητα. Οι θεατές στον χώρο και οι τηλεθεατές βλέπουν την οδηγία που δίνεις αλλά οι υπόλοιποι ηθοποιοί δεν ξέρουν γιατί ξαφνικά κάθε ηθοποιός κάνει αυτό που κάνει» τόνισε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Μίλησε για τη μάχη του με την κατάθλιψη

«Είναι πολλά χρόνια πριν. Έχω την τύχη να έχω πολύ καλής ποιότητας δικούς μου ανθρώπους, τους οποίους χαίρομαι και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που τους έχω. Το έκανα με τον τρόπο που πρέπει κανείς να απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους. Ήμουν πιο κλειστός τότε… Είμαστε σαν μποξέρ και η ζωή έρχεται και σου δίνει γροθιές και γενικά μπορείς να σταθείς όρθιος. Σε όλους τους ανθρώπους δίδονται γροθιές στη μούρη.

Αν φας 5 κροσέ, το ένα μετά το άλλο, θα “λυγίσεις” και θα πέσεις. Αυτό επανέρχεται… Αν έχει δικούς σου ανθρώπους και έχεις την γνώση να απευθυνθείς σε ειδικούς, επανέρχεσαι», εξομολογήθηκε πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στον Γιώργο Λιάγκα και στο «Πρωινό».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
 |
EΡΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top