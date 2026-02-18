Ουκρανία: Δύσκολες αλλά σημαντικές οι συνομιλίες με Ρωσία στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη ήταν «δύσκολες αλλά σημαντικές», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι περισσότερες συνομιλίες θα διεξαχθούν σύντομα.

«Ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ολοκληρώθηκε. Οι συζητήσεις ήταν δύσκολες αλλά σημαντικές» δήλωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναρτώντας μια φωτογραφία των Ουκρανών διαπραγματευτών. «Μαζί με την ομάδα μας, ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον».

— Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) February 18, 2026

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Γενεύη, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, είχε χαρακτηρίσει από την πλευρά του τις συνομιλίες απαιτητικές αλλά επαγγελματικές.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης οι δύο απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Γουίτκοφ και Κούσνερ, προσπάθησε να φέρει Ρωσία και Ουκρανία πιο κοντά σε μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου, που την επόμενη εβδομάδα μπαίνει στο πέμπτο έτος του.