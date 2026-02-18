Ουκρανία: Δύσκολες αλλά σημαντικές οι συνομιλίες με Ρωσία στη Γενεύη

«Απαιτητικές αλλά επαγγελματικές» τις χαρακτήρισαν οι Ρώσοι

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images
Συνομιλίες Ουκρανίας Ρωσίας στη Γενεύη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας στη Γενεύη χαρακτηρίστηκαν «δύσκολες αλλά σημαντικές» από τον Ουκρανό αξιωματούχο Κιρίλο Μπουντάνοφ.
  • Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών ολοκληρώθηκε, με προγραμματισμό νέων συνομιλιών στο εγγύς μέλλον.
  • Ο Ρώσος επικεφαλής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι περιέγραψε τις συνομιλίες ως απαιτητικές αλλά επαγγελματικές.
  • Στις συνομιλίες συμμετείχαν και δύο απεσταλμένοι του πρώην προεδρικού γραφείου των ΗΠΑ, προσπαθώντας να προωθήσουν μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
  • Ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει τα πέντε χρόνια.

Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη ήταν «δύσκολες αλλά σημαντικές», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι περισσότερες συνομιλίες θα διεξαχθούν σύντομα. 

ΗΠΑ: Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ολοκληρώθηκε. Οι συζητήσεις ήταν δύσκολες αλλά σημαντικές» δήλωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναρτώντας μια φωτογραφία των Ουκρανών διαπραγματευτών. «Μαζί με την ομάδα μας, ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον».

 

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Γενεύη,  Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, είχε χαρακτηρίσει από την πλευρά του τις συνομιλίες απαιτητικές αλλά επαγγελματικές.

Με δηλητήριο βατράχου έγινε η δολοφονία του αντιπάλου του Πούτιν Ναβάλνι!

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης οι δύο απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ   Γουίτκοφ και Κούσνερ, προσπάθησε να φέρει Ρωσία και Ουκρανία πιο κοντά σε μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου, που την επόμενη εβδομάδα μπαίνει στο πέμπτο έτος του.

