Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αποκαλυπτική στο πάρτι γενεθλίων της στο Ντουμπάι

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, έπειτα από το ταξίδι της για τις γιορτές στη χιονισμένη Ελβετία, αποφάσισε να αλλάξει τοποθεσία και... εποχή διοργανώνοντας χθες, 1η Ιανουαρίου, ένα φαντασμαγορικό πάρτι στο Ντουμπάι, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της με καλούς της φίλους και εκλεκτούς καλεσμένους.

Πιο λαμπερή και σέξι από ποτέ, η γνωστή Influencer διασκέδασε ποζάροντας χαμογελαστή, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της, ενώ εντύπωση δημιούργησε το γεγονός ότι ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Λυκούδης, έλειπε από το εντυπωσιακό πάρτι. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να έχουν επιλέξει χωριστούς δρόμους.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks διασκέδασε έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε γνωστό εστιατόριο/κλαμπ στο Ντουμπάι, παρέα με εντυπωσιακούς καλεσμένους, οι οποίοι της έκαναν έκπληξη την πιο εντυπωσιακή τούρτα.

Δείτε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου:

Φωτογραφίες: Instagram.com

Τα δημοσιεύματα, το τελευταίο διάστημα, θέλουν την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να έχει χωρίσει από τον 27χρονο δικηγόρο, γεγονός που διασταυρώνεται και από το ταξίδι της χωρίς εκείνον στο Ντουμπάι.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Αλέξανδρος Λυκούδης σε βραδινή τους έξοδο τον Νοέμβριο του 2025 / Φωτογραφία: NDP

Ο Αλέξανδρος Λυκούδης είναι γιος του γνωστού ποινικολόγου Χαράλαμπου Λυκούδη, ο οποίος ορκίστηκε δικηγόρος στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023. Παρά τις φωτογραφίες και τα δημοσιεύματα, ο ίδιος δεν επιθυμεί να δώσει λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής στα μέσα επικοινωνίας.