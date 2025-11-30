Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση

Αποτελεί ισχυρή πηγή αντιοξειδωτικών

Fitness
Το Γλυκό Που Μειώνει Την Αρτηριακή Πίεση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο με μέτρο μπορεί να προσφέρει αντιοξειδωτικά και μέταλλα και μπορεί να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τον εαυτό σας από καρδιακές παθήσεις.

Η μαύρη σοκολάτα είναι γεμάτη με θρεπτικά συστατικά που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την υγεία σας. Φτιαγμένη από τους σπόρους του κακαόδεντρου, είναι μια από τις καλύτερες πηγές αντιοξειδωτικών που μπορείτε να βρείτε.

Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους

Μελέτες δείχνουν ότι η μαύρη σοκολάτα μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας και να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Εδώ είναι 7 οφέλη για την υγεία της μαύρης σοκολάτας ή του κακάο που υποστηρίζονται από την επιστήμη.

Πολύ θρεπτική

Εάν αγοράζετε ποιοτική μαύρη σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο, τότε είναι αρκετά θρεπτική.

Περιέχει μια αξιοπρεπή ποσότητα διαλυτών φυτικών ινών και είναι φορτωμένη με μέταλλα.

Μια μπάρα μαύρης σοκολάτας 100 γραμμαρίων με 70–85% κακάο περιέχει:

11 γραμμάρια φυτικών ινών

66% της ΣΗΠ για σίδηρο

57% της ΣΗΠ για μαγνήσιο

196% της ΣΗΠ για χαλκό

85% της ΣΗΠ για μαγγάνιο

Επιπλέον, έχει άφθονο κάλιο, φώσφορο, ψευδάργυρο και σελήνιο.

Φυσικά, τα 100 γραμμάρια είναι μια αρκετά μεγάλη ποσότητα και όχι κάτι που πρέπει να καταναλώνετε καθημερινά. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά συνοδεύονται επίσης από 600 θερμίδες και μέτριες ποσότητες ζάχαρης.

Για το λόγο αυτό, η μαύρη σοκολάτα καταναλώνεται καλύτερα με μέτρο.

Το προφίλ λιπαρών οξέων του κακάο και της μαύρης σοκολάτας είναι επίσης καλό. Τα λίπη αποτελούνται κυρίως από ελαϊκό οξύ (ένα υγιές για την καρδιά λίπος που βρίσκεται επίσης στο ελαιόλαδο), στεατικό οξύ και παλμιτικό οξύ.

Το στεατικό οξύ έχει ουδέτερη επίδραση στη χοληστερόλη του σώματος. Το παλμιτικό οξύ μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα χοληστερόλης, αλλά αποτελεί μόνο το ένα τρίτο των συνολικών θερμίδων λίπους.

Η μαύρη σοκολάτα περιέχει επίσης διεγερτικά όπως η καφεΐνη και η θεοβρωμίνη, αλλά είναι απίθανο να σας κρατήσει ξύπνιους τη νύχτα, καθώς η ποσότητα καφεΐνης είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με τον καφέ.

Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση

Ισχυρή πηγή αντιοξειδωτικών

Η μαύρη σοκολάτα είναι γεμάτη με οργανικές ενώσεις που είναι βιολογικά ενεργές και λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά. Αυτές περιλαμβάνουν πολυφαινόλες, φλαβανόλες και κατεχίνες, μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με έρευνα, οι πολυφαινόλες στη μαύρη σοκολάτα μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση ορισμένων μορφών LDL («κακής») χοληστερόλης όταν συνδυάζονται με άλλα τρόφιμα όπως τα αμύγδαλα και το κακάο.

Μπορεί να βελτιώσει τη ροή του αίματος και να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Τα φλαβανοειδή στη μαύρη σοκολάτα μπορούν να διεγείρουν το ενδοθήλιο, την επένδυση των αρτηριών, για να παράγει μονοξείδιο του αζώτου (NO).

Αυξάνει την HDL και προστατεύει την LDL από την οξείδωση

Η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να βελτιώσει αρκετούς σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις. Μπορεί να προστατεύει από την υψηλή χοληστερόλη. Είναι απολύτως λογικό ότι το κακάο μειώνει τις επιρρεπείς στην οξείδωση μορφές της LDL. Περιέχει μια πληθώρα ισχυρών αντιοξειδωτικών που εισχωρούν στην κυκλοφορία του αίματος και προστατεύουν τις λιποπρωτεΐνες από την οξειδωτική βλάβη.

Οι φλαβανόλες στη μαύρη σοκολάτα μπορούν επίσης να μειώσουν την αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία είναι ένας άλλος κοινός παράγοντας κινδύνου για ασθένειες όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης.

Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Οι ενώσεις της μαύρης σοκολάτας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προστατευτικές έναντι της οξείδωσης της LDL. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα πρέπει να προκαλέσει πολύ λιγότερη χοληστερόλη στις αρτηρίες, με αποτέλεσμα χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Μπορεί να προστατεύσει το δέρμα σας από τον ήλιο

Οι βιοδραστικές ενώσεις της μαύρης σοκολάτας μπορεί επίσης να είναι υπέροχες για το δέρμα σας. Οι φλαβανόλες μπορούν να προστατεύσουν από τις βλάβες από τον ήλιο, να βελτιώσουν τη ροή του αίματος στο δέρμα και να αυξήσουν την πυκνότητα και την ενυδάτωση του δέρματος.

Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση

Θα μπορούσε να βελτιώσει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Τα καλά νέα δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Η μαύρη σοκολάτα μπορεί επίσης να βελτιώσει τη λειτουργία του εγκεφάλου σας. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση κακάο με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλη μπορεί να βελτιώσει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο σε νεαρούς ενήλικες. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί η καθημερινή κατανάλωση κακάο φαίνεται να βελτιώνει την προσοχή, τη λεκτική μάθηση και τη μνήμη.

Τα φλαβανοειδή του κακάο μπορεί επίσης να βοηθήσουν στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας με ήπια γνωστική έκπτωση και να μειώσουν την πιθανότητα εξέλιξης σε άνοια. Χρειάζεται όμως περισσότερη έρευνα (18Αξιόπιστη πηγή).

Επιπλέον, το κακάο περιέχει διεγερτικές ουσίες όπως η καφεΐνη και η θεοβρωμίνη, που μπορεί να είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του εγκεφάλου βραχυπρόθεσμα (19Αξιόπιστη πηγή).

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου 

Πηγή: www.allyou.gr 

