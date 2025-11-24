Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία

Τέθηκε σε λειτουργεία η πλατφόρμα ενημέρωσης

24.11.25 , 12:10 Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομια
Από σήμερα η ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Ποιοι την δικαιούνται / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεκινά σήμερα (24/11) να πιστώνεται το επίδομα των 250 ευρώ, δηλαδή η ετήσια οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ταυτόχρονα, τέθηκε σε λειτουργία και ο ιστότοπος του e-ΕΦΚΑ που παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου δικαιώματος μέσω της πλατφόρμας.

 

Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους

Επίδομα 250 ευρώ: Βήμα βήμα η διαδικασία 

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στη διαδρομή:

  1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
  2. Συνταξιούχοι
  3. Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

Σύνδεσμος πρόσβασης στην υπηρεσία: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μητσοτάκης: Από αύριο τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους!

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «ο e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένος στην έγκαιρη ενημέρωση, την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διαφάνεια στις διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικής προστασίας».

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση

Συνολικά 1.402.841 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων:

• συνταξιούχων e ΕΦΚΑ,
• δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ,
• συνταξιούχων του Μικρού Δημοσίου.

Τα 250 ευρώ θα λάβουν άτομα άνω των 65 ετών:

  • Με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους
  • Με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 300.000 ευρώ για έγγαμους

Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ). Στις περιπτώσεις ζευγαριών όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια, το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ.

Μέσα σε 5 μέρες συντάξεις, επίδομα 250 ευρώ και ΟΠΕΚΑ, επιστροφή ενοικίου!

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Θέλουμε μια Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες σε όλους»

«Χιλιάδες συμπολίτες μας θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, με την ενίσχυση των 250 ευρώ που θα στηρίξει άμεσα πάνω από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία» αναφέρει σε σχετική δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Και τονίζει ότι «είναι μια παρέμβαση που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους και αντανακλά τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα τους με ουσιαστικό τρόπο».

ΕΠΙΔΟΜΑ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ 250 ΕΥΡΩ
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
E-ΕΦΚΑ
 |
TAXIS NET
