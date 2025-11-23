Μητσοτάκης: Από αύριο τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους!

Από αύριο θα ξεκινήσει τελικά η πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ στους συνταξιούχους, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στο Facebook για την ανασκόπηση της κυβερνητικής δράσης.





Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτησή του: «Συνεχίζοντας, λοιπόν, αυτήν την από τριετίας κυριακάτικη συνήθεια, ξεκινώ σήμερα με μια είδηση που αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους και τη διαρκή προσπάθεια που κάνουμε για τη στήριξη των εισοδημάτων τους. Η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους νωρίτερα του προγραμματισμένου, από αύριο, Δευτέρα. Και θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Ενώ ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν».

*Ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του νέου Δικαστικού χάρτη έχει ήδη φέρει αποτελέσματα: τα στοιχεία του Just Stat, του παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης, δείχνουν ότι ο χρόνος έκδοσης απόφασης από τα Πρωτοδικεία μειώθηκε στο μισό, από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες.

Στεγαστικό, δικαστικός χάρτης, οπλοχρησία στην Κρήτη και το «παράθυρο» για ανασχηματισμό

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα όχι μόνο απολογισμού του κυβερνητικού έργου αλλά και προγραμματισμού του, όπως για την ίδρυση έως τον Μάρτιο Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας. Αναφορά που ερμηνεύεται και ως προαναγγελία ανασχημτισμού μέχρι τότε.

Συγκεκριμένα ανέφερε μεταξύ άλλων στον εβδομαδιαίο απολιογισμό:

-Επόμενο θέμα, το στεγαστικό. Δίνουμε παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 στην προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» (αντί για 31 Δεκεμβρίου που ήταν αρχικά) και αντίστοιχα η προθεσμία εκταμίευσης επεκτείνεται ως τις 31 Αυγούστου 2026.

-Τον Ιούλιο η κυβέρνησή μας ψήφισε έναν πολύ σημαντικό νόμο με τον οποίον θωρακίζεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο η απαγόρευση διάθεσης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανήλικους. Προχωρήσαμε τώρα στο πιο δύσκολο, αλλά και πιο σημαντικό κομμάτι: την ενεργοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την Ελληνική Αστυνομία να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εφαρμογή του νόμου

-Προχωρώ σε δύο ακόμη σημαντικά βήματα κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία. Το πρώτο είναι το νέο σύγχρονο ΚΕΠΑ που παραδώσαμε πλέον σε λειτουργία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ώστε να προσφέρουμε αξιοπρεπείς συνθήκες σε όσους πολίτες με αναπηρία επισκέπτονται τα ιατρεία για εξετάσεις και τις πιστοποιήσεις τους. Το δεύτερο βήμα είναι η υποβολή αιτήσεων για την νέα Κάρτα Αναπηρίας.

-Αυτήν την εβδομάδα βρέθηκα στη μακρινή Σιγκαπούρη, όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά και με μεγάλους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η Σιγκαπούρη είναι μια παγκόσμια οικονομική δύναμη και λειτουργεί ως «πύλη» για ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ασία. Κάτι αντίστοιχο είμαστε και εμείς για τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

-Τους Έλληνες της διασποράς και ειδικά της γενιάς του brain drain αφορά, μεταξύ άλλων, και το επόμενο μεταρρυθμιστικό μας βήμα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, με την ενοποίησή του και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να «αλλάξουμε πίστα». Γι’ αυτόν τον σκοπό συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας με κορυφαίους επιστήμονες και κυβερνητικά στελέχη, η οποία θα παρουσιάσει την πρότασή της για τη διακυβέρνηση του ερευνητικού χώρου υπό ένα νέο Υπουργείο μέχρι τον Μάρτιο.

-Θέλω, πριν ολοκληρώσω, να αναφερθώ σε ένα θέμα που απαιτεί σταθερή και σοβαρή αντιμετώπιση: την εγκληματικότητα και τη χρήση όπλων στην Κρήτη. Όπως είχα σημειώσει πριν δύο εβδομάδες, προχωρούμε σε ένα συνολικό σχέδιο. Από το Ρέθυμνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε λεπτομερώς τις αλλαγές και τις νέες πρωτοβουλίες, καθώς και τις οργανωτικές και νομοθετικές αλλαγές που επεξεργάστηκαν από κοινού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.