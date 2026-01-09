PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Με προσόντα την εμφάνιση, την υψηλή τεχνολογία, την πληρότητα σε κινητήρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 18:46 Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
09.01.26 , 18:39 Τζίνα Δημητροπούλου: «Το θέατρο με έμαθε να ακούω πραγματικά»
09.01.26 , 18:32 Η νέα ηλεκτρική Mercedes CLA στέφεται «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»
09.01.26 , 18:23 Σέρρες: Στη φυλακή ο ανήλικος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο
09.01.26 , 17:54 Γιώργος Πατούλης: Η ανάρτηση για τον χαμό του ξαδέλφου του, Χρήστου Πολίτη
09.01.26 , 17:27 Tροχαίο Κορινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε με τον σύντροφό της
09.01.26 , 17:18 PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
09.01.26 , 17:12 Καιρίδης προς Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Άσε μας κουκλίτσα μου»!
09.01.26 , 17:09 Μαρία Αναστασοπούλου: Η αποκάλυψη για τον χωρισμό από τον Γιάννη Κολοκυθά
09.01.26 , 16:23 Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα
09.01.26 , 16:10 Αντώνης Καφετζόπουλος: Σπάνια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Βάσω
09.01.26 , 16:09 Στα «λευκά» Ιωάννινα, Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια - Δείτε φωτογραφίες
09.01.26 , 16:01 Θάνατος 15χρονου στη Χαλκίδα: «Του λένε σε μηνύματα πού να πάει να πέσει»
09.01.26 , 15:53 Έλενα Παπαρίζου: Η σέξι μεταμόρφωση σε ντίβα του καμπαρέ καθήλωσε το κοινό
09.01.26 , 15:44 ΝΟVA: 11 υποψηφιότητες στα «The Actor Awards 2026» για ταινίες
Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
«Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Tροχαίο Κορινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε με τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αληθινός πρεσβευτής του γαλλικού χαρίσματος και στυλ, το νέο PEUGEOT 408 αναδεικνύει τον εκφραστικό σχεδιασμό της PEUGEOT σε κάθε του λεπτομέρεια. Οι εντυπωσιακές αναλογίες και οι τολμηρές λεπτομέρειες δημιουργούν μια ακαταμάχητη αίσθηση ‘WOW’ που τραβά αμέσως την προσοχή.

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 

Το νέο PEUGEOT 408 είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας με φωτιζόμενο λογότυπο PEUGEOT στο πίσω μέρος του οχήματος, σε συνδυασμό με το φωτιζόμενο έμβλημα PEUGEOT στο εμπρός μέρος.· Ένα εντυπωσιακό νέο χρώμα αμαξώματος.

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 

Το νέο PEUGEOT 408 κάνει το ντεμπούτο του με ένα αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος Flare Green. Οι προβολείς διαθέτουν τεχνολογία PEUGEOT FULL LED στις εκδόσεις Allure και τεχνολογία PEUGEOT Matrix LED στις εκδόσεις GT. 

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 
Το PEUGEOT i-Cockpit, σήμα κατατεθέν της οδηγικής απόλαυσης, αναδεικνύει την εξαιρετική εργονομία του στο νέο PEUGEOT 408, το οποίο έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου με γνώμονα τον οδηγό.Το συμπαγές τιμόνι ενισχύει τη δυναμική αίσθηση και την ευελιξία του νέου PEUGEOT 408. Εργονομικό και προαιρετικά θερμαινόμενο, ενσωματώνει χειριστήρια για το σύστημα πολυμέσων (ραδιόφωνο, τηλέφωνο) και διάφορες λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού.

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 

Το νέο PEUGEOT 408 διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών τοποθετημένο στο οπτικό πεδίο του οδηγού για εξαιρετική αναγνωσιμότητα, με προσαρμόσιμα γραφικά και πολλαπλές λειτουργίες προβολής, όπως πλοήγηση, πολυμέσα, βοηθήματα οδήγησης και ροή ενέργειας.Συμπληρώνοντάς το, η κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών κάθεται ελαφρώς χαμηλότερα και υπό γωνία προς τον οδηγό για εύκολη πρόσβαση, ενώ παραμένει βολική για τον συνοδηγό.Over-the-air ενημερώσεις.

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 

Η έκδοση Allure διαθέτει στάνταρ το σύστημα infotainment PEUGEOT i‑Connect Advanced, με Συνδεδεμένη Πλοήγηση TomTom, ενσωμάτωση ChatGPT, γεωεντοπισμό οχήματος, ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Autoκαι πολλά άλλα. Σε αυτή την περίπτωση οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν το πακέτο CONNECT PLUS*, το οποίο προσθέτει το Trip Planner και βελτιωμένες απομακρυσμένες εντολές, με χαρακτηριστικά όπως ειδοποιήσεις για την κατάσταση του οχήματος, υπενθυμίσεις σέρβις και απομακρυσμένο έλεγχο του οχήματος μέσω της εφαρμογής MyPEUGEOT.  
Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο 2,79 m,

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 

το νέο PEUGEOT 408 προσφέρει εξαιρετικό χώρο για τους πίσω επιβάτες - είναι το πιο ευρύχωρο μοντέλο PEUGEOT για τους πίσω επιβάτες, με 183 mm χώρο για τα γόνατα. Εξαιρετικός είναι και ο χώρος για τα πόδια κάτω από τα εμπρός καθίσματα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την ελευθερία κινήσεων.Το νέο PEUGEOT 408 διαθέτει εμπρός καθίσματα με εξαιρετική στήριξη, τα οποία έχουν λάβει την πιστοποίηση AGR (Aktion für Gesunder Rücken), που απονέμεται από μια ανεξάρτητη γερμανική ένωση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εργονομίας και της υγείας της πλάτης.

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 

Ο χώρος αποσκευών είναι εντυπωσιακά ευρύχωρος, με όγκο έως 536 λίτρα. Με το πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε αναλογία 60/40, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.611 λίτρα. Επιπλέον, μπορείτε να φορτώσετε αντικείμενα μήκους έως 1,89 μ.

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 
Με τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα του, το PEUGEOT E-408 αποδίδει 213 PS (157 kW) και γενναιόδωρη ροπή 343 Nm. Πέρα από τις επιδόσεις, η αποδοτικότητα αποτελεί βασικό στόχο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου PEUGEOT E-408. Η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί σχολαστικά - τόσο το αμάξωμα όσο και το κάτω μέρος του αμαξώματος - με αποτέλεσμα τον χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (SCx: 0,66). Αυτό συμβάλλει σε χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 14,7 kWh/100 km.

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 

Σε συνδυασμό με μια μπαταρία NMC υψηλής τάσης που προσφέρει 58,2 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, επιτυγχάνει αυτονομία 456 km (μικτός κύκλος WLTP).Η αυτονομία του ικανοποιεί τις ανάγκες των περισσότερων πελατών της κατηγορίας C, οι οποίοι οδηγούν κατά μέσο όρο 45 χιλιόμετρα την ημέρα, σύμφωνα με έρευνα του κλάδου. Είναι εξίσου ικανό να εξερευνήσει και πιο μακρινούς προορισμούς, όταν απαιτείται.Ο ενσωματωμένος φορτιστής του PEUGEOT E-408 υποστηρίζει ισχύ φόρτισης DC έως 120 kW, επιτρέποντας την επαναφόρτιση της μπαταρίας από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 

Το νέο PEUGEOT E-408 είναι προ-εξοπλισμένο με λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), επιτρέποντας στους χρήστες να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές μέσω της μπαταρίας υψηλής τάσης του αυτοκινήτου - για παράδειγμα, να φορτίζουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ή να λειτουργούν φορητό φωτισμό. Το σύστημα παρέχει έως 3,5 kW και 16 A. Ο προσαρμογέας διατίθεται ως αξεσουάρ από το Δίκτυο Αντιπροσώπων της PEUGEOT.

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 
Ευελιξία Plug-In Hybrid: PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7.Το νέο σύστημα κίνησης, αποκλειστικά για το νέο PEUGEOT 408 στη γκάμα της PEUGEOT, συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 180 PS (132 kW) με έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW, σε συνδυασμό με το κιβώτιο 7 ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη (e-DCS7).Ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις χάρη στην αυτονομία 85 km σε 100% ηλεκτρική λειτουργία, το νέο PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7 προσφέρει επίσης απόδοση και ευελιξία με συνδυασμένη ισχύ 240 PS (177 Kw), για μεγαλύτερες διαδρομές. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 14,6 kWh μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 2 ώρες και 5 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα Wall Box 7,4 kW (32 A).

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 
Απρόσκοπτη υβριδική κίνηση: PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6
Το PEUGEOT 408 Hybrid συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 145 PS (107 kW) με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων με διπλό συμπλέκτη. Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, παρέχοντας επιπλέον ροπή για δυναμική επιτάχυνση, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτική κατανάλωση καυσίμου (5,0 l/100 km WLTP συνδυασμένος κύκλος). Σε αστικές συνθήκες, το PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6 μπορεί να λειτουργεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικές συνθήκες.

PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 
Για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού, το νέο PEUGEOT 408 είναι εξοπλισμένο με κάμερα παρακολούθησης οδηγού στον βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μια κάμερα που βρίσκεται στην κολόνα του παρμπρίζ από την πλευρά του οδηγού για να παρακολουθεί την κατάσταση του οδηγού. Εάν το σύστημα ανιχνεύσει κόπωση ή υπνηλία, εκπέμπει οπτικό και ηχητικό σήμα προειδοποίησης.Το νέο PEUGEOT 408, με γαλλική καταγωγή, παραγόμενο στη Mulhouse, θα είναι διαθέσιμο στην χώρα μας στα μέσα του έτους. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PEUGEOT
 |
PEUGEOT 408 2026
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top