PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο 

Αληθινός πρεσβευτής του γαλλικού χαρίσματος και στυλ, το νέο PEUGEOT 408 αναδεικνύει τον εκφραστικό σχεδιασμό της PEUGEOT σε κάθε του λεπτομέρεια. Οι εντυπωσιακές αναλογίες και οι τολμηρές λεπτομέρειες δημιουργούν μια ακαταμάχητη αίσθηση ‘WOW’ που τραβά αμέσως την προσοχή.

Το νέο PEUGEOT 408 είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας με φωτιζόμενο λογότυπο PEUGEOT στο πίσω μέρος του οχήματος, σε συνδυασμό με το φωτιζόμενο έμβλημα PEUGEOT στο εμπρός μέρος.· Ένα εντυπωσιακό νέο χρώμα αμαξώματος.

Το νέο PEUGEOT 408 κάνει το ντεμπούτο του με ένα αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος Flare Green. Οι προβολείς διαθέτουν τεχνολογία PEUGEOT FULL LED στις εκδόσεις Allure και τεχνολογία PEUGEOT Matrix LED στις εκδόσεις GT.



Το PEUGEOT i-Cockpit, σήμα κατατεθέν της οδηγικής απόλαυσης, αναδεικνύει την εξαιρετική εργονομία του στο νέο PEUGEOT 408, το οποίο έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου με γνώμονα τον οδηγό.Το συμπαγές τιμόνι ενισχύει τη δυναμική αίσθηση και την ευελιξία του νέου PEUGEOT 408. Εργονομικό και προαιρετικά θερμαινόμενο, ενσωματώνει χειριστήρια για το σύστημα πολυμέσων (ραδιόφωνο, τηλέφωνο) και διάφορες λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού.

Το νέο PEUGEOT 408 διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών τοποθετημένο στο οπτικό πεδίο του οδηγού για εξαιρετική αναγνωσιμότητα, με προσαρμόσιμα γραφικά και πολλαπλές λειτουργίες προβολής, όπως πλοήγηση, πολυμέσα, βοηθήματα οδήγησης και ροή ενέργειας.Συμπληρώνοντάς το, η κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών κάθεται ελαφρώς χαμηλότερα και υπό γωνία προς τον οδηγό για εύκολη πρόσβαση, ενώ παραμένει βολική για τον συνοδηγό.Over-the-air ενημερώσεις.

Η έκδοση Allure διαθέτει στάνταρ το σύστημα infotainment PEUGEOT i‑Connect Advanced, με Συνδεδεμένη Πλοήγηση TomTom, ενσωμάτωση ChatGPT, γεωεντοπισμό οχήματος, ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Autoκαι πολλά άλλα. Σε αυτή την περίπτωση οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν το πακέτο CONNECT PLUS*, το οποίο προσθέτει το Trip Planner και βελτιωμένες απομακρυσμένες εντολές, με χαρακτηριστικά όπως ειδοποιήσεις για την κατάσταση του οχήματος, υπενθυμίσεις σέρβις και απομακρυσμένο έλεγχο του οχήματος μέσω της εφαρμογής MyPEUGEOT.

Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο 2,79 m,

το νέο PEUGEOT 408 προσφέρει εξαιρετικό χώρο για τους πίσω επιβάτες - είναι το πιο ευρύχωρο μοντέλο PEUGEOT για τους πίσω επιβάτες, με 183 mm χώρο για τα γόνατα. Εξαιρετικός είναι και ο χώρος για τα πόδια κάτω από τα εμπρός καθίσματα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την ελευθερία κινήσεων.Το νέο PEUGEOT 408 διαθέτει εμπρός καθίσματα με εξαιρετική στήριξη, τα οποία έχουν λάβει την πιστοποίηση AGR (Aktion für Gesunder Rücken), που απονέμεται από μια ανεξάρτητη γερμανική ένωση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εργονομίας και της υγείας της πλάτης.

Ο χώρος αποσκευών είναι εντυπωσιακά ευρύχωρος, με όγκο έως 536 λίτρα. Με το πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε αναλογία 60/40, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.611 λίτρα. Επιπλέον, μπορείτε να φορτώσετε αντικείμενα μήκους έως 1,89 μ.



Με τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα του, το PEUGEOT E-408 αποδίδει 213 PS (157 kW) και γενναιόδωρη ροπή 343 Nm. Πέρα από τις επιδόσεις, η αποδοτικότητα αποτελεί βασικό στόχο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου PEUGEOT E-408. Η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί σχολαστικά - τόσο το αμάξωμα όσο και το κάτω μέρος του αμαξώματος - με αποτέλεσμα τον χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (SCx: 0,66). Αυτό συμβάλλει σε χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 14,7 kWh/100 km.

Σε συνδυασμό με μια μπαταρία NMC υψηλής τάσης που προσφέρει 58,2 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, επιτυγχάνει αυτονομία 456 km (μικτός κύκλος WLTP).Η αυτονομία του ικανοποιεί τις ανάγκες των περισσότερων πελατών της κατηγορίας C, οι οποίοι οδηγούν κατά μέσο όρο 45 χιλιόμετρα την ημέρα, σύμφωνα με έρευνα του κλάδου. Είναι εξίσου ικανό να εξερευνήσει και πιο μακρινούς προορισμούς, όταν απαιτείται.Ο ενσωματωμένος φορτιστής του PEUGEOT E-408 υποστηρίζει ισχύ φόρτισης DC έως 120 kW, επιτρέποντας την επαναφόρτιση της μπαταρίας από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Το νέο PEUGEOT E-408 είναι προ-εξοπλισμένο με λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), επιτρέποντας στους χρήστες να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές μέσω της μπαταρίας υψηλής τάσης του αυτοκινήτου - για παράδειγμα, να φορτίζουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ή να λειτουργούν φορητό φωτισμό. Το σύστημα παρέχει έως 3,5 kW και 16 A. Ο προσαρμογέας διατίθεται ως αξεσουάρ από το Δίκτυο Αντιπροσώπων της PEUGEOT.



Ευελιξία Plug-In Hybrid: PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7.Το νέο σύστημα κίνησης, αποκλειστικά για το νέο PEUGEOT 408 στη γκάμα της PEUGEOT, συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 180 PS (132 kW) με έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW, σε συνδυασμό με το κιβώτιο 7 ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη (e-DCS7).Ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις χάρη στην αυτονομία 85 km σε 100% ηλεκτρική λειτουργία, το νέο PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7 προσφέρει επίσης απόδοση και ευελιξία με συνδυασμένη ισχύ 240 PS (177 Kw), για μεγαλύτερες διαδρομές. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 14,6 kWh μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 2 ώρες και 5 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα Wall Box 7,4 kW (32 A).



Απρόσκοπτη υβριδική κίνηση: PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6

Το PEUGEOT 408 Hybrid συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 145 PS (107 kW) με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων με διπλό συμπλέκτη. Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, παρέχοντας επιπλέον ροπή για δυναμική επιτάχυνση, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτική κατανάλωση καυσίμου (5,0 l/100 km WLTP συνδυασμένος κύκλος). Σε αστικές συνθήκες, το PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6 μπορεί να λειτουργεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικές συνθήκες.



Για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού, το νέο PEUGEOT 408 είναι εξοπλισμένο με κάμερα παρακολούθησης οδηγού στον βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μια κάμερα που βρίσκεται στην κολόνα του παρμπρίζ από την πλευρά του οδηγού για να παρακολουθεί την κατάσταση του οδηγού. Εάν το σύστημα ανιχνεύσει κόπωση ή υπνηλία, εκπέμπει οπτικό και ηχητικό σήμα προειδοποίησης.Το νέο PEUGEOT 408, με γαλλική καταγωγή, παραγόμενο στη Mulhouse, θα είναι διαθέσιμο στην χώρα μας στα μέσα του έτους.

