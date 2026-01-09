Στα «λευκά» Ιωάννινα, Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια - Δείτε φωτογραφίες

Η Μαίρη Τζώρα μεταδίδει από το χιονισμένο Μέτσοβο / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Στα λευκά έχουν «ντυθεί» τις τελευταίες ώρες πολλές περιοχές της χώρας, με πυκνές χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους όχι μόνο στις ορεινές περιοχές.

Σε πόλεις και χωριά της Μακεδονίας και της Ηπείρου, όπως τα Ιωάννινα, το Μέτσοβο, η Μηλιά Μετσόβου, Ζαγοροχώρια, αλλά και ορεινά της Φθιώτιδας, χιονίζει έντονα τις τελευταίες ώρες, δημιουργώντας παραμυθένια σκηνικά.

Φωτογραφίες από το χιονισμένο Μέτσοβο / Φωτογραφίες Intime (Δημήτρης Τοσίδης)

Χιόνια: Πού είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων στην Ήπειρο και τη Μακεδόνια, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά) για τους οδηγούς που θα κινούνται από αύριο με τα οχήματά τους σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στα διόδια του Μαλακασίου μετά το Μέτσοβο.

Η ίδια υποχρέωση, που στόχο έχει την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, ισχύει ήδη για τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας και των Σερρών.

Στη Φθιώτιδα, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου και είναι υποχρεωτική:

Από την 5η έως την 10η χ/θ της Εθνικής Οδού Καρπενησίου - Αγρινίου (θέση Μπαγασάκι).

Από την 5η έως την 8η χ/θ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Καρπενησίου - Λαμίας (Ράχη Τυμφρηστού).

Από την 12η έως την 24η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Κρικέλλου - Δομνίστας.

Από την 12η έως την 48η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Φουρνάς - Καρδίτσας.

Από την 8η έως την 35η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Στενώματος - Δομιανών.

Από την 8η έως την 33η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Φιδακίων - Αγίας Βλαχέρνας.

Από την 6η έως την 13η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.

Από την 35η έως την 45η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Προυσού - Αγρινίου.

Από την 6η έως την 8η χ/θ της Εθνικής Οδού Καρπενησίου - Λαμίας (Σήραγγα Τυμφρηστού).

Παράλληλα, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας υπενθυμίζει ότι για το σύνολο του οδικού δικτύου των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες, στο πλαίσιο των έκτακτων καιρικών συνθηκών.