Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα

Tην προσωρινή αναβολή των εμφανίσεών του με τον Χρήστο Μάστορα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της οδού Πειραιώς ανακοίνωσε ο Αντώνης Ρέμος. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε πως αυτό συμβαίνει για λόγους υγείας.

Μέσα από ένα βίντεο που «ανέβασε» στο Instagram, εξήγησε πως πάσχει από ιογενή λοίμωξη, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από το κοινό που είχε προγραμματίσει να βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο αυτές τις ημέρες.

«Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δε θα μπορέσω να τραγουδήσω στο NOX, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και μ’ έχει καταβάλει αρκετά.

Ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή του NOX /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες βδομάδες. Ευχαριστώ» ακούγεται να λέει ο Αντώνης Ρέμος, εμφανώς ταλαιπωρημένος.