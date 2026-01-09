Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα

Το βίντεο που πόσταρε ο τραγουδιστής στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 18:46 Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
09.01.26 , 18:39 Τζίνα Δημητροπούλου: «Το θέατρο με έμαθε να ακούω πραγματικά»
09.01.26 , 18:32 Η νέα ηλεκτρική Mercedes CLA στέφεται «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»
09.01.26 , 18:23 Σέρρες: Στη φυλακή ο ανήλικος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο
09.01.26 , 17:54 Γιώργος Πατούλης: Η ανάρτηση για τον χαμό του ξαδέλφου του, Χρήστου Πολίτη
09.01.26 , 17:27 Tροχαίο Κορινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε με τον σύντροφό της
09.01.26 , 17:18 PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
09.01.26 , 17:12 Καιρίδης προς Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Άσε μας κουκλίτσα μου»!
09.01.26 , 17:09 Μαρία Αναστασοπούλου: Η αποκάλυψη για τον χωρισμό από τον Γιάννη Κολοκυθά
09.01.26 , 16:23 Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα
09.01.26 , 16:10 Αντώνης Καφετζόπουλος: Σπάνια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Βάσω
09.01.26 , 16:09 Στα «λευκά» Ιωάννινα, Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια - Δείτε φωτογραφίες
09.01.26 , 16:01 Θάνατος 15χρονου στη Χαλκίδα: «Του λένε σε μηνύματα πού να πάει να πέσει»
09.01.26 , 15:53 Έλενα Παπαρίζου: Η σέξι μεταμόρφωση σε ντίβα του καμπαρέ καθήλωσε το κοινό
09.01.26 , 15:44 ΝΟVA: 11 υποψηφιότητες στα «The Actor Awards 2026» για ταινίες
Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
«Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Tροχαίο Κορινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε με τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το βίντεο που πόσταρε ο Αντώνης Ρέμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tην προσωρινή αναβολή των εμφανίσεών του με τον Χρήστο Μάστορα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της οδού Πειραιώς ανακοίνωσε ο Αντώνης Ρέμος. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε πως αυτό συμβαίνει για λόγους υγείας. 

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα

Μέσα από ένα βίντεο που «ανέβασε» στο Instagram, εξήγησε πως πάσχει από ιογενή λοίμωξη, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από το κοινό που είχε προγραμματίσει να βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο αυτές τις ημέρες.

Αντώνης Ρέμος: Στη σκηνή με τη 10χρονη κόρη του - Το τρυφερό φιλί

«Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δε θα μπορέσω να τραγουδήσω στο NOX, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και μ’ έχει καταβάλει αρκετά.

Ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή του NOX

Ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή του NOX /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες βδομάδες. Ευχαριστώ» ακούγεται να λέει ο Αντώνης Ρέμος, εμφανώς ταλαιπωρημένος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top