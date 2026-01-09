Καιρίδης προς Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Άσε μας κουκλίτσα μου»!

«Θερμό» επεισόδιο ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και τον Δημήτρη Καιρίδη ξέσπασε στη Βουλή. Ο υπουργός Άμυνας «άδειασε» τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, όταν τον άκουσε να λέει «άσε μας κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η «φωτιά» άναψε όταν η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον κ. Καιρίδη ότι κάνει «βρώμικες δουλειές», όπως το να αναλαμβάνει εσωκομματικές επιθέσεις κατά του κ. Δένδια. Η «γαλάζια» κόντρα συνεχίστηκε και στο καφενείο της Βουλής.

Θερμό επεισόδιο στη Βουλή

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ: «Κύριε Καιρίδη, αν θέλετε μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά;» για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος με τον ολοφάνερα εκνευρισμένο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ:

Καιρίδης: «Είμαστε εδώ από τις 9 το πρωί… άντε από εκεί! Εσείς κάνετε δουλειές. Βγάζετε λεφτά».

Ζωή: «Δεν κάνω δουλίτσες…»

Καιρίδης: «Εμείς ήμασταν εδώ…»

Ζωή: «Ούτε κάνω βρώμικες δουλειές όπως κάνετε εσείς, που αναλάβατε ακόμα και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον Υπουργό της κυβέρνησής σας. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά».

Καιρίδης: «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου…»

Ζωή: «Εγώ θα αγνοήσω αυτό το αισχρό…».

«Άδειασμα» Δένδια και ενόχληση Καιρίδη

Ακολούθησε η αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος επιχείρησε να εκμαιεύσει μια «διορθωτική δήλωση» από τον κ. Καιρίδη, ο οποίοες όμως δεν δέχτηκε να ανασκευάσει.

Νίκος Δένδιας: «Μου επιτρέπετε;»

Ζωή: «Παρακαλώ…»

Νίκος Δένδιας: «Πρόθεσή μου είναι να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. ο κύριος συνάδελφος προφανώς διέλαθε αυτή την έκφραση και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει…»

Ζωή: «Κύριε Δένδια, καταλαβαίνω ότι μου ζητάτε συγγνώμη εκ μέρους του εαυτού σας».

Δημήτρης Καιρίδης: «Δε χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός! Ούτε του υπουργού! Θα πω τούτο: Δουλίτσες, κυρία Κωνσταντοπούλου, κάνετε εσείς. δουλίτσες εγώ δεν έχω κάνει ποτέ».

Ζωή: «Ο υπουργός σηκώθηκε και είπε “σας ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης”, τον τιμά και σας ευχαριστώ, κ. Δένδια».

Καιρίδης: «Προς τι λοιπόν αυτό το καραγκιοζιλίκι; Να γίνετε αρεστή στον κύριο Δένδια;»

Το παρασκήνιο της κόντρας Δένδια – Καιρίδη

Λίγο πριν από τις γιορτές, ο Δημήτρης Καιρίδης, ως αντιπρόεδρος της επιτροπής που συζητούσε νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας, είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για την απουσία του Νίκου Δένδια. Ωστόσο, ο υπουργός βρισκόταν τότε στο Βελιγράδι, προσκεκλημένος του Σέρβου προέδρου. Αυτό το επεισόδιο επικαλέστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τροφοδοτώντας την κόντρα Δένδια – Καιρίδη, που συνεχίστηκε και στο καφενείο της Βουλής με αφορμή τη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου». Από την πλευρά του κ. Δένδια διαμηνύουν πάντως συνεργάτες του ότι δεν υπάρχει «βεντέτα».

Ο διάλογος Δένδια - Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής

Στο καφενείο της Βουλής ο διάλογος που έγινε ήταν:

Από τον διάλογο Δένδια - Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής

Νίκος Δένδιας: «Έλα εδώ, πανάθεμά σε…»

Δημήτρης Καιρίδης: «Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό».

Νίκος Δένδιας: «Είσαι καλά; Σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα».

Δημήτρης Καιρίδης: «Αν είναι θα το πω εγώ. Τι είσαι, παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος».

Νίκος Δένδιας: «Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση».

Δημήτρης Καιρίδης: «Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος».

Νίκος Δένδιας: «Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… κάτσε, ησύχασε και σκέψου το».

Φιλικά πυρά στον Καιρίδη

Αυτοκριτική Καιρίδη και αιχμές από Ζωή Ράπτη

Μετα τις αντιδράσεις που προκάλεσε η φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Καιρίδης εκ των υστέρων επιχείρησε να ρίξει τους τόνους τόσο απέναντι στην κ. Κωνσταντοπούλου όσο και απέναντι στον κ. Δένδια, δεχόμενος παράλληλα και άλλα εσωκομματικά «αδειάσματα».

«Λειτούργησα και πριν τα Χριστούγεννα θεσμικά, θεωρώ. Εν πάση περιπτώσει, διεγράφη από τα πρακτικά και ήταν μια ατυχής – και δική μου ατυχής – στιγμή. εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου» δήλωσε στο One o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Αιχμηρό ήταν το σχόλιο για τον κ. Καιρίδη και από τη βουλευτή της ΝΔ Ζωή Ράπτη, η οποία δήλωσε στον Ant10: «Υπήρξε αφενός μια ανάρμοστη συμπεριφορά από τη Ζ. Κωνσταντοπούλου, αλλά και μια ανάρμοστη απάντηση εκ μέρους του κ. Καιρίδη».

