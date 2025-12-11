Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Ξυλούρης απείλησε ότι θα με σκοτώσει»!

Ο καβγάς «Φραπέ» - Ζωής Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε και στους διαδρόμους της Βουλής, με την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» να ισχυρίζεται ότι ο Γιώργος Ξυλούρης απείλησε να την σκοτώσει και να της «στρίψει το λαρύγγι»!

Το ρεπορτάζ του Star για την καταγγελία της Ζ. Κωνσταντοπούλου για απειλές Γ. Ξυλούρη

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι συνεργάτες της άκουσαν στον διάδρομο της Βουλής τον Γιώργο Ξυλούρη να φωνάζει στον διάδρομο «θα την σκοτώσω, θα της κόψω το λαρύγγι που θέλει να με βάλει φυλακή»!

Όταν είδε τον Ξυλούρη να επιστρέφει στην αίθουσα κινήθηκε προς το μέρος του φωνάζοντας: «Είπατε ότι θα μου στρίψετε το λαρύγγι κύριε; Είπατε αυτό για μένα; Θα με σκοτώσετε;». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έλαβε πάντως απάντηση.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου ρωτάει τον Γ. Ξυλούρη αν την απείλησε

Οι βουλευτές της ΝΔ της πρότειναν να του κάνει μήνυση, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους κατηγόρησε ότι καλύπτουν τον Ξυλούρη σε ένα ακόμη αυτόφωρο αδίκημα, όπως τους κατηγόρησε και νωρίτερα.

Όλα αυτά διαδραματίζονταν μπροστά στον κ. Ξυλούρη που προτίμησε και πάλι τη σιωπή.



