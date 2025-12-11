Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Ξυλούρης απείλησε ότι θα με σκοτώσει»!

Καβγάς και στους διαδρόμους της Βουλής μετά την επεισοδιακή εξεταστική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.12.25 , 23:47 Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
11.12.25 , 23:27 Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
11.12.25 , 23:05 Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της
11.12.25 , 22:47 Ο Αγρότης Της Χρονιάς Μιλά Στο Star Για Τα Μπλόκα Και Το Μέλλον
11.12.25 , 22:47 Ελένη Τσολάκη: Η πρωινή βόλτα με την 8 μηνών κόρη της
11.12.25 , 22:41 Θεσσαλονίκη: Βίαιη σύλληψη 40χρονης μητέρας για παράνομη στάθμευση
11.12.25 , 22:35 First Dates: Μαίρη & Παναγιώτης - Πώς πέρασαν στο ραντεβού τους;
11.12.25 , 22:30 First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
11.12.25 , 22:15 Το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ
11.12.25 , 22:10 First Dates: Η ιστορία του Παναγιώτη που άφησε άφωνη τη Μαίρη!
11.12.25 , 22:09 Κλήρωση Tζόκερ 11/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.100.000 ευρώ
11.12.25 , 22:05 Οι καλύτερες εφαρμογές ψυχαγωγίας: Social Media, Στοίχημα και Fitness
11.12.25 , 22:05 First Dates: Το guilty pleasure του Κωνσταντίνου και το «μεθύσι» της Άντας!
11.12.25 , 22:00 First Dates: Κατερίνα & Κώστας: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού;
11.12.25 , 21:56 Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Συλλαλητήρια και αποκλεισμοί λιμανιών
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ο Άρης φεύγει, ο Ερμής επιστρέφει: Ποια ζώδια ευνοούνται άμεσα;
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Θεσσαλονίκη: Βίαιη σύλληψη 40χρονης μητέρας για παράνομη στάθμευση
Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα πακιστανικά τηλέφωνα - Οι κλήσεις που έγιναν
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το βιογραφικό του νέου προέδρου του Eurogroup
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Αντώνης Αντωνόπουλος, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο καβγάς «Φραπέ» - Ζωής Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε και στους διαδρόμους της Βουλής, με την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» να ισχυρίζεται ότι ο Γιώργος Ξυλούρης απείλησε να την σκοτώσει και να της «στρίψει το λαρύγγι»!  

Το ρεπορτάζ του Star για την καταγγελία της Ζ. Κωνσταντοπούλου για απειλές Γ. Ξυλούρη

Το ρεπορτάζ του Star για την καταγγελία της Ζ. Κωνσταντοπούλου για απειλές Γ. Ξυλούρη

Χαμός στην εξεταστική: Τη σύλληψη Ξυλούρη ζήτησε η Κωνσταντοπούλου!

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα,  η Ζωή  Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι συνεργάτες της άκουσαν στον διάδρομο της Βουλής τον Γιώργο Ξυλούρη να φωνάζει στον διάδρομο «θα την σκοτώσω, θα της κόψω το λαρύγγι που θέλει να με βάλει φυλακή»! 

 

Η καταγγελία της Ζ. Κωνσταντοπούλου

Όταν είδε τον Ξυλούρη να επιστρέφει στην αίθουσα κινήθηκε προς το μέρος του φωνάζοντας: «Είπατε ότι θα μου στρίψετε το λαρύγγι κύριε;  Είπατε αυτό για μένα; Θα με σκοτώσετε;». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έλαβε πάντως  απάντηση. 

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου ρωτάει τον Γ. Ξυλούρη αν την απείλησε

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου ρωτάει τον Γ. Ξυλούρη αν την απείλησε  

Οι βουλευτές της ΝΔ της πρότειναν να του κάνει μήνυση, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους κατηγόρησε ότι καλύπτουν τον Ξυλούρη σε ένα ακόμη αυτόφωρο αδίκημα, όπως τους κατηγόρησε και νωρίτερα. 

Όλα αυτά διαδραματίζονταν μπροστά στον κ. Ξυλούρη που προτίμησε και πάλι τη σιωπή. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
 |
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top