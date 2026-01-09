Με μια εκρηκτική πρεμιέρα που θα μείνει αξέχαστη, η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στη νυχτερινή Αθήνα, πιο εντυπωσιακή και σέξι από ποτέ, αφήνοντας πίσω της την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της που είχε ανησυχήσει τους θαυμαστές της. Στο πλευρό του σαρωτικού Τάκη Ζαχαράτου, η «Number One» σταρ μάγεψε το κοινό στο NOX!

Η εμφάνισή της στο show “The Velvet Night” ήταν μια αποκάλυψη, καθώς η Έλενα παρουσίασε μια πλευρά που δεν είχαμε ξαναδεί: Σέξι, αισθησιακή και πιο diva από ποτέ. Η τραγουδίστρια, παρά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, επέστρεψε με απίστευτη ενέργεια και μια άκρως hot παρουσία που μαγνήτισε τα βλέμματα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Έλενα Παπαρίζου πραγματοποιεί συνολικά έξι διαφορετικές εμφανίσεις, η καθεμία πιο τολμηρή και εντυπωσιακή από την προηγούμενη, με κοστούμια υψηλής αισθητικής που αναδεικνύουν τη θηλυκότητά της.

Έλενα Παπαρίζου: Η σέξι μεταμόρφωση σε ντίβα του καμπαρέ και η βυσσινί περούκα που έκανε αίσθηση

Εκείνη όμως που έκλεψε την παράσταση και συζητήθηκε όσο καμία άλλη, ήταν η εμφάνιση με την έντονη βυσσινί περούκα σε κοντό καρέ με αυστηρή φράντζα. Η Έλενα Παπαρίζου ήταν κυριολεκτικά αγνώριστη, υιοθετώντας ένα look που παραπέμπει στις χρυσές εποχές των musical. Το στυλ της ολοκληρώθηκε με ένα λευκό φόρεμα γεμάτο κρόσσια και ασημί λεπτομέρειες, το οποίο σε συνδυασμό με τις εκρηκτικές χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, ανέδειξε την απόλυτα αισθησιακή πλευρά της.

Έλενα Παπαρίζου: Η σέξι μεταμόρφωση σε ντίβα του καμπαρέ καθήλωσε το κοινό/ NDP

Τάκης Ζαχαράτος-Έλενα Παπαρίζου/ ΝDP

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου σε έναν ασφυκτικά γεμάτο χώρο, όπου η Έλενα Παπαρίζου, ως άλλη πρωταγωνίστρια καμπαρέ, ερμήνευσε το εμβληματικό «All That Jazz». Η καθηλωτική σκηνική της παρουσία και η αυτοπεποίθηση που εξέπεμπε, παρά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας, επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας της.

Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος»

Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στα τέλη του Δεκέμβρη στο πλατό του «The Voice», μετά την απουσία της λόγω ενός προβλήματος υγείας που την ταλαιπώρησε αρκετά το τελευταίο διάστημα.

«Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε όλους τους γιατρούς που συνεχίζουν και με παρακολουθούν γιατί έχουμε λίγο δρομάκι ακόμα αλλά είμαι καλά» είπε.

Η Έλενα Παπαρίζου έκανε γνωστή την επιστροφή της και μέσω ανάρτησής της στο Facebook, στην οποία σημείωσε: «I'm Back».

