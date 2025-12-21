Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος»

«Έχουμε λίγο δρομάκι ακόμα αλλά είμαι καλά!»

STAR.GR
Media
Η επιστροφή της Ε. Παπαρίζου: «Είμαι καλά, είμαι πίσω!»/ ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στο πλατό του «The Voice», μετά την απουσία της λόγω ενός προβλήματος υγείας που την ταλαιπώρησε αρκετά το τελευταίο διάστημα.

Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή

Την αγαπημένη τραγουδίστρια υποδέχτηκε ξανά στο μουσικό σόου ο Γιώργος Καπουτζίδης λέγοντας: «Μία λέξη θα πω: Σιδερένια».  Το κοινό υποδέχτηκε την Έλενα Παπαρίζου με θερμό χειροκρότημα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια είπε: «Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε όλους τους γιατρούς που συνεχίζουν και με παρακολουθούν γιατί έχουμε λίγο δρομάκι ακόμα αλλά είμαι καλά».

Η Έλενα Παπαρίζου έκανε γνωστή την επιστροφή της και μέσω ανάρτησής της στο Facebook, στην οποία έγραψε «I'm Back».

Δείτε την ανάρτηση:

Το πρόβλημα υγείας της Έλενας Παπαρίζου

Όπως έγινε γνωστό, η Έλενα Παπαρίζου αισθάνθηκε έντονους πόνους στο στομάχι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Voice». Σε συνδυασμό του άγχους, της πίεσης των ημερών, και μία πιθανή υπερκόπωση  οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά της τραγουδίστριας σε ιδιωτική κλινική, ώστε να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η απουσία της από τα γυρίσματα του μουσικού talent show προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο οι συνεργάτες της στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της, φροντίζοντας τόσο για την ομαλή διεξαγωγή των γυρισμάτων όσο και για τη στήριξη του #TeamHelena. 

Η ανάρτησή της από το νοσοκομείο

Το πρωί του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, η Έλενα Παπαρίζου προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους συνεργάτες και τους φίλους της, αλλά και προς το κοινό που της έστειλε αμέτρητα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης.

Έγραψε: «Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…
Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου, Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος, Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.
Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου.
Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται…».

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
