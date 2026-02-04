Τα F - 35 στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια  με Χέγκσεθ στις ΗΠΑ

Τι δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός για το παράδοξο της «γαλάζιας πατρίδας»

Συνάντηση Δένδια με Υπουργό Άμυνας ΗΠΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αγορά των αεροσκαφών F- 35 από τη χώρα μας και οι προκλήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κυριάρχησαν στη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στην Ουάσινγκτον. 

Νίκος Δένδιας και Πιτ Χέγκσεθ συζήτησαν για τα F- 35 που σε μερικά χρόνια θα αποκτήσει η χώρα μας, για την ισχυρή αμυντική συμμαχία Αθήνας - Ουάσιγκτον, αλλά και για τις συνεχισμένες προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Άμυνας προσκάλεσε μάλιστα τον Αμερικανό ομόλογο του να επισκεφτεί τη χώρα μας. 

«Είχα σε αυτήν τη συνάντηση τη δυνατότητα να εξηγήσω τις ελληνικές θέσεις σε μια σειρά από προβλήματα, ευρύτερα προβλήματα που αφορούν την περιοχή μας, τις στρατηγικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε» τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του. 

Δένδιας στο Delphi Forum στην Ουάσιγκτον: Το παράδοξο της γαλάζιας πατρίδας 

Μιλώντας λίγο νωρίτερα στο Delphi Economic Forum  στην Αμερικανική πρωτεύουσα ο κύριος Δένδιας είχε αναφερθεί στο παράδοξο της γαλάζιας πατρίδας:  

«Θυμάμαι ήμουν υπουργός Εξωτερικών και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τον πρόεδρο Ερντογάν καθώς μιλούσε στη Ναυτική Ακαδημία και πίσω υπήρχε αυτός ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας. Τηλεφώνησα σε ένα φίλο μου Τούρκο και τον ρώτησα τι είναι αυτό. Και, πιστέψτε  το ή όχι η απάντησή του ήταν “Νίκο, δεν ήξερε τι ήταν πίσω του, δεν ήξερε”. Φοβάμαι ότι αυτό είναι μια παγίδα για όλους μας και κυρίως είναι μια παγίδα για την τουρκική κοινωνία». 
Συνεχίζει να προκαλεί η Τουρκία λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η Άγκυρα συνεχίζει πάντως να προκαλεί λίγες μέρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν. Εξέδωσε NΟΤΑΜ , με την οποία εγκαλεί την ελληνική πλευρά, επειδή διεξάγει τάχα παράνομα αεροπορικές ασκήσεις βορειοδυτικά της Κάρπαθου, κοντά σε ακατοίκητες βραχονησίδες. Η Αθήνα απάντησε με δική της NΟΤΑΜ και απέρριψε, όπως κάνει πάντα, τις τ
 

