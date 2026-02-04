Νέα Πέραμος: Η σύντροφος του Μανώλη είχε σχέση με φίλο του που σκοτώθηκε

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών για την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο βρίσκεται η πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του θύματος. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν προσεκτικά όσα κατέθεσε, καθώς έχουν εντοπιστεί σημεία που δεν «δένουν» πλήρως με τα μέχρι τώρα στοιχεία.  

Δολοφονία Νέα Πέραμος: Η πεντάωρη κατάθεση της συντρόφου του και τα κενά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η σύντροφος του Μανώλη είχε στο παρελθόν σχέση με στενό φίλο του θύματος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι γνώριζε καλά τον κύκλο επαφών του 27χρονου.  

Νέα Πέραμος: «Τα πλούτη προσέλκυσαν κόσμο. Είχε μπλέξει με κακές παρέες»

Ωστόσο, η εν λόγω γυναίκα έπεσε σε αντιφάσεις, αφού υποστήριξε ότι, λίγο πριν την απαγωγή, ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι, τον είδε από τη θυροτηλεόραση και του άνοιξε, χωρίς όμως εκείνος να ανέβει ποτέ στο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί, όμως, αμφισβητούν αν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για να συμβούν όλα αυτά, με βάση το βίντεο της αρπαγής. 

Η κατάθεση της συντρόφου του θύματος που βρέθηκε εκτελεσμένο στη Νέα Πέραμο

Ακόμα, ερωτήματα προκαλεί και το χρονικό κενό των περίπου επτά ωρών μέχρι να απευθυνθεί η γυναίκα στην αστυνομία. Η ίδια ανέφερε ότι, όταν αντιλήφθηκε πως ο σύντροφός της δεν ανέβαινε, κατέβηκε να δει τι συνέβη, χτύπησε κουδούνια γειτόνων και τελικά συγκέντρωσε μόνη της το υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε στις Αρχές.  

Νέα Πέραμος: Νέο βίντεο από την αρπαγή του 27χρονου 

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι καταιγιστικές. Νέο βίντεο-ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί καταγράφει το μπλε αυτοκίνητο των δραστών, με πλαστές πινακίδες, να κινείται μόλις 900 μέτρα από το σπίτι του 27χρονου, λίγα λεπτά μετά την απαγωγή.

Το όχημα κατευθύνθηκε προς την Αττική Οδό και, σύμφωνα με το υλικό, πέρασε δίπλα από περιπολικό που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα, μια τραγική ειρωνεία που αναδεικνύει πόσο οριακά χάθηκε η ευκαιρία εντοπισμού των απαγωγέων. 

Νέα Πέραμος: Νέο βίντεο από την αρπαγή

Νέα Πέραμος: Είχαν βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο του πατέρα του 

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές και σε παλαιότερα περιστατικά. Δύομισι χρόνια πριν από τη δολοφονία, άγνωστοι είχαν πυρπολήσει τα αυτοκίνητα του πατέρα του 27χρονου έξω από το σπίτι τους στη Μαγούλα.

Ο ίδιος θεωρεί πως ο εμπρησμός συνδέεται άμεσα με την εκτέλεση του γιου του και δήλωσε ότι, αν τότε είχαν εντοπιστεί οι δράστες, ίσως το παιδί του να ζούσε σήμερα. 

Νέα Πέραμος: Eίχαν κάψει το αυτοκίνητο του πατέρα του Μανώλη

Ακόμη, υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει τον γιο του πως κινδυνεύει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεχόταν απειλές και είχε μπλέξει με «κακές παρέες». Αύριο, θα καταθέσει και ο ίδιος στο Ανθρωποκτονιών, ως το δεύτερο πρόσωπο-κλειδί μετά τη σύντροφο του θύματος. 

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η υπόθεση συνδέεται με κύκλους της λεγόμενης Greek Mafia. Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει τόσο η εκτέλεση του Μανώλη όσο και ένα θανατηφόρο τροχαίο του 2024, στο οποίο σκοτώθηκε στενός του φίλος αλβανικής καταγωγής. Τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν σταδιακά στη θέση τους, με τις Αρχές να προσπαθούν να φτάσουν τόσο στο κίνητρο όσο και στους φυσικούς αυτουργούς της άγριας δολοφονίας. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
