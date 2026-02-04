Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα δεν... ψώνισε από το Super Market - Εσύ;

Δύσκολος ο γρίφος, λίγα τα γράμματα για την παίκτρια...

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 4/2/2026 στο Star, η Μαριάννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Η κατηγορία ήταν «Στο Super Market» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.    

Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος βρήκε τα «Αντίθετα» - Εσύ θα τα καταφέρεις;

Ο πίνακας δε βοήθησε καθόλου τη Μαριάννα, που -δυστυχώς- δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο

Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;

Εσύ έχεις κάποια καλύτερα ιδέα; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
