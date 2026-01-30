Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 30/1/2026 στο Star, ο Περικλής ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της τύχης: Δύσκολος ο γρίφος για τη Μαρίτα - Εσύ πώς θα τα πας;

Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;

Ο Περικλής προσπάθησε, αλλά τα γράμματα δεν του έβγαιναν.

Τροχός της τύχης: Ίδια Κατάληξη - Θα λύσεις κι εσύ τόσο γρήγορα τον γρίφο; 

Εσύ θα έλυνες τον γρίφο; Κάνε μια δοκιμή, μπορεί να σταθείς πιο τυχερός/ή!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
