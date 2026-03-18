Πύρρος Δήμας- Αφροδίτη Σκαφίδα: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι

Δήμας- Σκαφίδα: Τι είχαν πει για τη γνωριμία τους/ εκπομπή Στην Αγκαλιά του Φάνη, Ιανουάριος 2026
by STAR AI
  • Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα απαθανατίστηκαν σε σπάνια βραδινή έξοδο στο νυχτερινό κέντρο NOX.
  • Το ζευγάρι διασκέδασε με τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα.
  • Παντρεύτηκαν θρησκευτικά τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ η κόρη τους γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2024.
  • Η βάπτιση της κόρης τους, Ελευθερίας, έγινε τον Ιούνιο του 2025.
  • Η Ελευθερία είναι το πέμπτο παιδί του Πύρρου Δήμα, ο οποίος έχει τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του.

Σε μια σπάνια βραδινή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Πύρρο Δήμα και τη σύζυγό του, Αφροδίτη Σκαφίδα

Το ζευγάρι διασκέδασε με τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα, στο νυχτερινό κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, το ζευγάρι απόλαυσε τη βραδιά, τραγούδησε και κουνήθηκε ρυθμικά στους ρυθμούς των επιτυχιών των δύο ερμηνευτών. 

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο κάτω από άκρα μυστικότητα τον Φεβρουάριο του 2024. Τότε, η αθλήτρια ήταν έγκυος στην κόρη τους, η οποία γεννήθηκε στις 12 Απριλίου του 2024.

Η βάπτιση της μικρής Ελευθερίας, η οποία πήρε το όνομα της μητέρας του χρυσού Ολυμπιονίκη της άρσης βαρών, έγινε τον Ιούνιο του 2025.

Μετά τον ερχομό της κόρης τους, το ζευγάρι δεν έκανε συχνά δημόσιες εμφανίσεις. Πριν από την τελευταία τους, ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει την οικογένεια σε μια βόλτα στη Γλυφάδα, τον περασμένο Ιανουάριο. 

Η μικρή Ελευθερία είναι το πέμπτο παιδί του Πύρρου Δήμα. Ο Ολυμπιονίκης έχει τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά από τον γάμο του με την Αναστασία Σδούγκου, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, το 2018.  
 

