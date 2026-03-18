Ιωάννινα: Σοκάρει η μητέρα του 17χρονου - «Πήγαν να σκοτώσουν το παιδί μου»

Ανήλικοι χτύπησαν συνομήλικό τους & παραλίγο να χάσει το μάτι του

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (18/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό περιστατικό βίας στα Ιωάννινα με θύμα 17χρονο μαθητή που δέχθηκε άγρια επίθεση.
  • Η επίθεση οργανώθηκε από ομάδα συνομηλίκων του, με σκοπό να τον βλάψουν σοβαρά.
  • Ο 17χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην Αθήνα, με 17 ράμματα και η κατάσταση του παραμένει κρίσιμη.
  • Η μητέρα του παιδιού θεωρεί την επίθεση απόπειρα ανθρωποκτονίας και η οικογένεια έχει κινηθεί νομικά.
  • Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Έντονη ανησυχία προκαλεί το σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε στα Ιωάννινα, με θύμα έναν 17χρονο μαθητή, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του από το αριστερό μάτι. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία του ίδιου, εκτυλίχθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, όταν ο ανήλικος περίμενε την κοπέλα του έξω από το σπίτι της.

Ιωάννινα: Ο 16χρονος Που Ξυλοκοπήθηκε Έχει Θυμό

Έντονη ανησυχία προκαλεί το σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων

Ιωάννινα: Πώς συνέβη το περιστατικό 

Ξαφνικά, ομάδα συνομηλίκων του τον πλησίασε με εμφανώς εχθρικές διαθέσεις. Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, η επίθεση είχε οργανωθεί εκ των προτέρων, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για την έξαρση της νεανικής βίας. Οι δράστες φέρονται να είχαν στήσει ενέδρα, επιτιθέμενοι με ιδιαίτερη σκληρότητα στον 17χρονο.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία του έγιναν 17 ράμματα. Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το μάτι του, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, καθώς έχει υποβληθεί και σε επέμβαση στον δακρυϊκό σωλήνα, ενώ φέρει ειδικό σωληνάκι, το οποίο θα αφαιρεθεί μετά από επανεξέταση.

Ιωάννινα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου – «Έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν»

Ιωάννινα: Κινείται νομικά η οικογένεια του 17χρονου 

Ιωάννινα: Κινείται νομικά η οικογένεια του 17χρονου 

Η μητέρα του ανήλικου, εμφανώς συγκλονισμένη, μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένεια από την ημέρα της επίθεσης. Όπως ανέφερε, ο γιος της δεν γνώριζε τους δράστες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε αντικείμενο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καθώς η σοβαρότητα του τραυματισμού δεν συνάδει με απλό χτύπημα με γυμνό χέρι.

«Για μένα ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον φόβο που νιώθει η οικογένεια. Ο 17χρονος παραμένει ψυχολογικά επιβαρυμένος, φοβισμένος και ανήσυχος, ενώ οι γονείς του διστάζουν ακόμη και να τον αφήσουν να κυκλοφορεί μόνος.

Η οικογένεια έχει ήδη κινηθεί νομικά, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν τα αίτια της επίθεσης. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε σε αυτή την πρωτοφανή πράξη βίας.

 

