Τροχός της τύχης: Ίδια Κατάληξη - Θα λύσεις κι εσύ τόσο γρήγορα τον γρίφο;

Στη Γεωργία δεν πήρε πάνω 2″

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 28/1/2026 στο Star, η Γεωργία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της τύχης: Η Σταυρούλα βρήκε πολλά γράμματα, αλλά όχι τον γρίφο

Τροχός της τύχης: Ίδια Κατάληξη - Θα λύσεις κι εσύ τόσο γρήγορα τον γρίφο;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της τύχης: Ίδια Κατάληξη - Θα λύσεις κι εσύ τόσο γρήγορα τον γρίφο;

Η Γεωργία έλυσε με μεγάλη ταχύτητα και άνεση τον γρίφο. Θα είναι και για ’σένα τόσο εύκολες οι λέξεις με την ίδια κατάληξη;

Τροχός της τύχης: Ο Βασίλης τα κατάφερε! Εσύ τι θα κάνεις;

Δε θα το μάθεις αν δεν προσπαθήσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
