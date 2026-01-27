Τροχός της Τύχης: Η Σταυρούλα βρήκε πολλά γράμματα, αλλά όχι τον γρίφο

Εσύ θα μπορέσεις να μαντέψεις τα συνώνυμα;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 27/1/2026 στο Star, η Σταυρούλα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της τύχης: Ο Βασίλης τα κατάφερε! Εσύ τι θα κάνεις;

Τροχός της Τύχης: Η Σταυρούλα βρήκε πολλά γράμματα, αλλά όχι τον γρίφο

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο

Τροχός της Τύχης: Η Σταυρούλα βρήκε πολλά γράμματα, αλλά όχι τον γρίφο

Η Σταυρούλα, παρότι βρήκε αρκετά γράμματα, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Τα «συνώνυμα» δυσκόλεψαν τον Χάρη - Εσύ πώς θα τα πας;

Σταμάτα ό,τι κάνεις και δοκίμασε την τύχη σου στα συνώνυμα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
