Τροχός της Τύχης: Η Σταυρούλα βρήκε πολλά γράμματα, αλλά όχι τον γρίφο

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 27/1/2026 στο Star, η Σταυρούλα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Η Σταυρούλα, παρότι βρήκε αρκετά γράμματα, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
Τροχός της Τύχης: Τα «συνώνυμα» δυσκόλεψαν τον Χάρη - Εσύ πώς θα τα πας;
