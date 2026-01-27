Τροχός της Τύχης: Η Σταυρούλα βρήκε πολλά γράμματα, αλλά όχι τον γρίφο

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 27/1/2026 στο Star, η Σταυρούλα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Η Σταυρούλα, παρότι βρήκε αρκετά γράμματα, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Σταμάτα ό,τι κάνεις και δοκίμασε την τύχη σου στα συνώνυμα!

