Τροχός της Τύχης: Τα «συνώνυμα» δυσκόλεψαν τον Χάρη - Εσύ πώς θα τα πας;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 23/1/2026 στο Star, ο Χάρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Ρ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Αρκετά από τα γράμματα που είπε εμφανίστηκαν στον πίνακα, ωστόσο δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!
Εσύ έχεις κάποια καλύτερη ιδέα; Προσπάθησε τώρα!
