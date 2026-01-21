Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Συνώνυμα» για τον Αλέξανδρο - Εσύ θα τα βρεις;

«Πλούσιος» ο πίνακας, «σφαίρα» βρήκε τις λέξεις ο παίκτης!

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 21/1/2026 στο Star, ο Αλέξανδρος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.   

Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Συνώνυμα» για τον Αλέξανδρο - Εσύ θα τα βρεις;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.     

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» την Άντζελα - Εσένα;

Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Συνώνυμα» για τον Αλέξανδρο - Εσύ θα τα βρεις;

Ο Αλέξανδρος βρήκε αρκετά από τα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο σχεδόν πριν αρχίσει ο χρόνος! 

Τροχός της Τύχης: Θα λύσεις τον γρίφο που έβαλε δύσκολα στον παίκτη;

Εσύ μπορείς να βρεις τις δύο λέξεις το ίδιο γρήγορα; Προσπάθησε τώρα!

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
