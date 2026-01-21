Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Συνώνυμα» για τον Αλέξανδρο - Εσύ θα τα βρεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 21/1/2026 στο Star, ο Αλέξανδρος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο Αλέξανδρος βρήκε αρκετά από τα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο σχεδόν πριν αρχίσει ο χρόνος!

Εσύ μπορείς να βρεις τις δύο λέξεις το ίδιο γρήγορα; Προσπάθησε τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης