Τροχός της Τύχης: Θα λύσεις τον γρίφο που έβαλε δύσκολα στον παίκτη;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 15/01/2025 στο Star, ο Παναγιώτης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ν κι έξτρα σύμφωνο Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο Παναγιώτης δεν μπόρεσε να βρει τις λέξεις με το κοινό συνθετικό.

Θα κατάφερεις να λύσεις τον γρίφο που έβαλε δύσκολα στον παίκτη;

