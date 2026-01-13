Τροχός της Τύχης: Λύσε τον γρίφο περί Φυσικής που ζόρισε τον Μανώλη

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 13/01/2025 στο Star, ο Μανώλης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Φυσική», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Ο Μανώλης προσπάθησε, αλλά ο γρίφος δεν του έκανε τη χάρη.

Εσύ, τι σχέση έχεις με τη Φυσική;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης