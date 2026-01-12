Τροχός της Τύχης: Η Στεφανία πήρε άριστα στη γραμματική - Εσύ;

Λύσε τώρα τον γρίφο… θα τα καταφέρεις;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 21:01 Κυβερνητικά στελέχη: Οι σκληροί των μπλόκων τορπίλισαν τον διάλογο
12.01.26 , 20:33 Καιρός: Στην «κατάψυξη» και αύριο η χώρα - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
12.01.26 , 20:02 Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη και οι συμβουλές ψυχολόγου
12.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Στεφανία πήρε άριστα στη γραμματική - Εσύ;
12.01.26 , 19:26 11 Ιανουαρίου 1944: Ημέρα μνήμης και τιμής για τον Πειραιά
12.01.26 , 19:25 MasterChef 10: Δείτε το trailer από την πρώτη audition!
12.01.26 , 19:20 ΕΝΦΙΑ 2026: Έλεγχος για λάθη στο Ε9 πριν τα εκκαθαριστικά
12.01.26 , 19:13 Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό δώρο που δέχτηκε από την Πάρο
12.01.26 , 19:08 Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα
12.01.26 , 19:00 Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ηλικία, οι διάσημοι γονείς, η σχέση με γνωστό ηθοποιό
12.01.26 , 18:30 Cash or Trash: Ο Δημήτρης μπλόφαρε και ξεγέλασε τους αγοραστές
12.01.26 , 18:28 Ιαπωνία: Πιστοί εξαγνίζονται σε παγωμένα νερά εν όψει της νέας χρονιάς
12.01.26 , 18:26 Γεωργιάδης - Καιρίδης και πάλι κατά Δένδια
12.01.26 , 18:05 Skoda:΄Έτοιμη να κατακτήσει την αγορά της Σαουδικής Αραβίας
12.01.26 , 18:00 Ο «Ζεράρ» από τους «Απαράδεκτους» ήρθε στο Cash or Trash με μία... βάρκα
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 12/01/2025 στο Star, η Στεφανία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: «Τι θα κάνω;» - Ο Βαγγέλης βρήκε τον γρίφο - Εσύ;

Τροχός της Τύχης: Η Στεφανία πήρε άριστα στη γραμματική - Εσύ; 

Η κατηγορία ήταν «Στη Γραμματική», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Η Στεφανία πήρε άριστα στη γραμματική - Εσύ;    

Η Στεφανία έλυσε με άνεση τον γρίφο!

Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;

Εσύ πόσο δυνατός/-ή είσαι στη γραμματική;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top