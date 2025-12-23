Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;

Ωραίος ο πίνακας που έφτιαξε η παίκτρια

23.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 23/12/2025 στο Star, η Μαριάννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.     

Τροχός της Τύχης: «Γη και φύση» - Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;

Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικά κι έτσι η Μαριάννα έλυσε τον γρίφο! 

Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;

Εσύ βρήκες τις δύο λέξεις; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
