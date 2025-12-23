Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 23/12/2025 στο Star, η Μαριάννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικά κι έτσι η Μαριάννα έλυσε τον γρίφο!

Εσύ βρήκες τις δύο λέξεις; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης