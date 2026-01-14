Τροχός της Τύχης: Τα συνώνυμα δυσκόλεψαν την Κάτια - Εσένα;

Μπορείς να λύσεις τον γρίφο;

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 14/01/2025 στο Star, η Κάτια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Λύσε τον γρίφο περί Φυσικής που ζόρισε τον Μανώλη

Τροχός της Τύχης: Τα συνώνυμα δυσκόλεψαν την Κάτια - Εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Τα συνώνυμα δυσκόλεψαν την Κάτια - Εσένα;

Ο γρίφος, αν και σύντομος, δυσκόλεψε την Κάτια. 

Τροχός της Τύχης: Η Στεφανία πήρε άριστα στη γραμματική - Εσύ;

Εσύ άραγε θα μπορέσεις να βρεις τα συνώνυμα; 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
