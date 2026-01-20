Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» την Άντζελα - Εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 20/1/2026 στο Star, η Άντζελα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα δε βοήθησαν πολύ κι έτσι η Άντζελα δεν έλυσε τον γρίφο.

Εσύ βρήκες τις δύο λέξεις με την ίδια κατάληξη; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

