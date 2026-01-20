Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» την Άντζελα - Εσένα;

Λίγα τα γράμματα στον πίνακα για την παίκτρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 21:43 Κλήρωση Eurojackpot 20/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
20.01.26 , 21:40 MasterChef: Ο Πέτρος έφτιαξε ένα από τα πιο όμορφα πιάτα των auditions!
20.01.26 , 21:37 Ρευματοκλοπή: Καταγγελίες Για Αυθαίρετα Πρόστιμα Του ΔΕΔΔΗΕ
20.01.26 , 21:30 MasterChef: Δείτε την audition του Βαγγέλη που μοιάζει με τον Flea!
20.01.26 , 21:29 Εύη Βατίδου: Η συγκινητική φωτογραφία για τα γενέθλια της κόρης της, Μάιρα
20.01.26 , 21:26 Ρόδος: Το «τροχαίο δυστύχημα» του ξενοδόχου ήταν δολοφονία!
20.01.26 , 21:15 MasterChef: Ομοφωνία στην απόφαση των κριτών για τον 50χρονο Αντώνη
20.01.26 , 21:07 Στρασβούργο: Αγρότες θέλουν να εισβάλουν στην Ευρωβουλή λόγω Mercosur
20.01.26 , 21:00 Dacia Sandriders: Κατέκτησαν το Rally Dakar 2026
20.01.26 , 20:54 Τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης αντί του… ΟΗΕ προωθεί  ο Τραμπ!
20.01.26 , 20:43 Honda: Συνεργασία με Aston Martin Aramco Formula One Team
20.01.26 , 20:33 Εξαφάνιση Λόρας: «Είναι στο Βερολίνο. Έλεγε "Δεν επιστρέφω"»
20.01.26 , 20:12 Αγρίνιο: «O σύζυγός μου προκαλούσε τον δράστη» - Τι κατέθεσε η 40χρονη
20.01.26 , 20:00 Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
20.01.26 , 19:49 Τάμτα: Κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Top» σε συνεργασία με τη Barbz
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
ΔΥΠΑ: Πώς μπορείς να πάρεις επίδομα ανεργίας για 2η φορά - Οι προϋποθέσεις
Ευλαμπία Ρέβη: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 20/1/2026 στο Star, η Άντζελα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» την Άντζελα - Εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.     

Τροχός της Τύχης: Θα λύσεις τον γρίφο που έβαλε δύσκολα στον παίκτη;

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» την Άντζελα - Εσένα;

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα δε βοήθησαν πολύ κι έτσι η Άντζελα δεν έλυσε τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: Τα συνώνυμα δυσκόλεψαν την Κάτια - Εσένα;

Εσύ βρήκες τις δύο λέξεις με την ίδια κατάληξη; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top