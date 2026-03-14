Interwetten: Ποιοι οι επόμενοι σταθμοί για Σπανούλη - Ομπράντοβιτς;

Τι λένε οι στοιχηματικές αποδόσεις για τους δύο κορυφαίους προπονητές;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Αθλητικα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Βασίλης Σπανούλης υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Μονακό και αναζητά ήδη τον επόμενο σταθμό της προπονητικής καριέρας του, αφού από μόνος του ο πάγκος της Εθνικής Ελλάδας δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του να ασχολείται… μέρα-νύχτα με το μπάσκετ.  

Μπορεί να έχασε πέρσι τους εγχώριους τίτλους με τους Μονεγάσκους, αλλά οδήγησε την ομάδα στον τελικό της Ευρωλίγκας και φέτος πρόλαβε να κατακτήσει Σούπερ Καπ και Λιγκ Καπ, οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεμείνει από προτάσεις. 

Θα περιμένει τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποχωρήσει το καλοκαίρι ή θα υπογράψει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν με κάποια ομάδα; Σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις, το πρώτο σενάριο συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Η interwetten προσφέρει στο 1,50 το ενδεχόμενο να είναι ο Ολυμπιακός η επόμενη ομάδα του Σπανούλη, κάτι που πιθανόν προϋποθέτει απώλεια του τίτλου της Euroleague από τους «ερυθρόλευκους». 

Μακράν δεύτερο φαβορί είναι ο Άρης με απόδοση 2,70, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε την Χάποελ Τελ Αβίβ (5,75), στην τέταρτη την Ντουμπάι (8,00) και την πεντάδα κλείνει η Ολίμπια Μιλάνο (9,00). Υπάρχει απόδοση και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσφέρεται στην 7η θέση και στο 15,00! 

Από την άλλη πλευρά, η interwetten προσφέρει τους «πράσινους» ως το πρώτο φαβορί για την πρόσληψη του άλλου σημαντικού προπονητικού ονόματος που είναι χωρίς ομάδα, του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σε απόδοση 2,10. Εδώ υπάρχει καθαρό «αντίβαρο», καθώς η Χάποελ Ιερουσαλήμ ακολουθεί στο 2,75. Μιλάνο, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντουμπάι παίζουν από το 7,00 έως το 8,25, ενώ ο Άρης είναι στο 20,00 και η ΑΕΚ στο 80,00!

Λέτε την επόμενη αγωνιστική περίοδο οι δύο πρώην συνεργάτες και μετέπειτα «άσπονδοι εχθροί», να γίνουν και… ορκισμένοι ανταγωνιστές ορίζοντας τις τύχες των δύο «αιωνίων»; 

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Γενικά Στοιχεία

Η interwetten ιδρύθηκε το 1990 και με εμπειρία 36 ετών στο online gaming είναι ένα από τα κορυφαία brand names στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Είναι η δεύτερη εταιρεία στον κόσμο που προσέφερε online betting, 29 χρόνια πριν, το 1997. Συνεχίζοντας αυτήν την παράδοση, έχει διαθέσιμα στην πλατφόρμα της περισσότερα από 150.000 γεγονότα διαθέσιμα για live betting! Παράλληλα, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στα live casino παιχνίδια με εκατοντάδες επιλογές από κορυφαίους παρόχους. Η interwetten, εκτός από την Ελλάδα, έχει παρουσία σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ισπανία και η Σουηδία. Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών χρησιμοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς. Επιπροσθέτως, από την interwetten έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι και στην προστασία των παικτών. Η interwetten προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της και στο κινητό με εξαιρετικές εφαρμογές iOS, Android, Huawei και Amazon, ενώ είναι κοντά στον αθλητισμό με συνεργασίες στο κορυφαίο επίπεδο, όπως, μεταξύ άλλων, με τη Λίβερπουλ, τη Ραπίντ Βιέννης, την Αυστριακή Ομοσπονδία Σκι, σημαντικά τουρνουά τένις, την ομάδα μπάσκετ της Μπάγερν Μονάχου, το NHL και τους New England Patriots.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
 |
ΖΕΛΙΚΟ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ
 |
INTERWETTEN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top