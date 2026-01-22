Τροχός της Τύχης: Η Ξένια δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ;

Τα γράμματα στον πίνακα δεν τη βοήθησαν αρκετά

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 22/1/2026 στο Star, η Ξένια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Η Ξένια δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Ζ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.    

Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Συνώνυμα» για τον Αλέξανδρο - Εσύ θα τα βρεις;

Τροχός της Τύχης: Η Ξένια δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ;

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα δε βοήθησαν πολύ, με την Ξένια να μη λύνει τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» την Άντζελα - Εσένα;

Εσύ μπορείς να διακρίνεις έστω τη δεύτερη λέξη που σχεδόν σχηματίστηκε; Προσπάθησε τώρα!

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
