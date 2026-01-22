Τροχός της Τύχης: Η Ξένια δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 22/1/2026 στο Star, η Ξένια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Ζ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα δε βοήθησαν πολύ, με την Ξένια να μη λύνει τον γρίφο.

Εσύ μπορείς να διακρίνεις έστω τη δεύτερη λέξη που σχεδόν σχηματίστηκε; Προσπάθησε τώρα!

