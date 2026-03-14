14.03.26 , 11:52 SEAT: Ποιο είναι το μέλλον της
14.03.26 , 11:35 Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»
14.03.26 , 11:26 Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα
14.03.26 , 11:24 Πύργος: «Σήμερα σκοτείνιασε ο κόσμος μας»
14.03.26 , 10:49 Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
14.03.26 , 10:49 Θεσσαλονίκη: Μυστήριο με τα κίνητρα της δολοφονίας του 20χρονου
14.03.26 , 10:37 Κρεμμυδόπιτα- Ζαμπονοκασερόπιτα και κρεατόπιτα: Πώς να τις φτιάξεις
14.03.26 , 10:25 Τι ακούγεται στη Σερβία για Ολυμπιακό-Ρόμπινσον - Υπογράφει το καλοκαίρι;
14.03.26 , 10:04 Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς
14.03.26 , 09:51 Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου
14.03.26 , 09:05 Ford Explorer Collection : Μια έκδοση για... λίγους
14.03.26 , 09:03 Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό του!
14.03.26 , 08:32 Interwetten: Ποιοι οι επόμενοι σταθμοί για Σπανούλη - Ομπράντοβιτς;
14.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Μαρτίου
13.03.26 , 23:40 Δούκισσα Νομικού: Τι απάντησε για ηλικία, ύψος, κιλά και τον σύζυγό της
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
Γερμανού – Ιωαννίδου: Κοινή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό
Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 18χρονος Ασημάκης Διονυσόπουλος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο.
  • Ο πατέρας του περιγράφει τον γιο του ως πρωταθλητή καρδιάς και γεμάτο όνειρα, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
  • Περίοικοι και παιδίατρος έδωσαν πρώτες βοήθειες, αλλά ο Ασημάκης υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.
  • Η οικογένεια και οι φίλοι του είναι συγκλονισμένοι από την απώλεια, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πτώσης.

Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του, όταν, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στον Πύργο

«Σήμερα ο κόσμος σκοτείνιασε», γράφει ο τραγικός πατέρας, περιγράφοντας τον γιο του, ως ένα παιδί με πολλά όνειρα για τη ζωή και πολλή δύναμη. 

Τονίζει ακόμη ότι ο Ασημάκης είχε διακριθεί στον αθλητισμό, καθώς ήταν πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley, και ότι για την οικογένειά του ήταν πάνω απ’ όλα «πρωταθλητής καρδιάς».

Ο πατέρας του 18χρονου σημειώνει πως μια άδικη μοίρα πήρε τον γιο τους νωρίς από κοντά τους, τονίζοντας πως ήταν ένα παιδί που τους έκανε πάντα περήφανους. 

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν πρόκειται να γεμίσει ποτέ. Όμως η αγάπη του, οι στιγμές που ζήσαμε μαζί και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα μείνουν για πάντα ζωντανά μέσα μας. Καλό ταξίδι, παιδί μας. Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε.

Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος.

Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.

Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή.

Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.

Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.

Όμως η ζωή στάθηκε άδικη.

Και μας τον πήρε νωρίς.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα.

Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.

Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας.

Καλό ταξίδι, παιδί μας.

Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας».

Πύργος: Το τραγικό περιστατικό

Ο 18χρονος μαθητής της Γ΄ Λυκείου έπεσε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου. Περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο, έσπευσαν αμέσως στο σημείο και κάποιοι, ανάμεσά τους και μία παιδίατρος, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. 

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. 

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο πατέρας του 18χρονου είναι γνωστός επαγγελματίας της περιοχής και η οικογένεια ιδιαίτερα αγαπητή. 

Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές αλλά και καθηγητές του νεαρού παραμένουν συγκλονισμένοι από την απώλεια, αδυνατώντας να πιστέψουν το τραγικό γεγονός.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

