Πύργος: «Σήμερα σκοτείνιασε ο κόσμος μας»

Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του, όταν, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στον Πύργο.

«Σήμερα ο κόσμος σκοτείνιασε», γράφει ο τραγικός πατέρας, περιγράφοντας τον γιο του, ως ένα παιδί με πολλά όνειρα για τη ζωή και πολλή δύναμη.

Τονίζει ακόμη ότι ο Ασημάκης είχε διακριθεί στον αθλητισμό, καθώς ήταν πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley, και ότι για την οικογένειά του ήταν πάνω απ’ όλα «πρωταθλητής καρδιάς».

Ο πατέρας του 18χρονου σημειώνει πως μια άδικη μοίρα πήρε τον γιο τους νωρίς από κοντά τους, τονίζοντας πως ήταν ένα παιδί που τους έκανε πάντα περήφανους.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν πρόκειται να γεμίσει ποτέ. Όμως η αγάπη του, οι στιγμές που ζήσαμε μαζί και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα μείνουν για πάντα ζωντανά μέσα μας. Καλό ταξίδι, παιδί μας. Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε.

Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος.

Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.

Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή.

Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.

Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.

Όμως η ζωή στάθηκε άδικη.

Και μας τον πήρε νωρίς.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα.

Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.

Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας.

Καλό ταξίδι, παιδί μας.

Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας».

Πύργος: Το τραγικό περιστατικό

Ο 18χρονος μαθητής της Γ΄ Λυκείου έπεσε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου. Περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο, έσπευσαν αμέσως στο σημείο και κάποιοι, ανάμεσά τους και μία παιδίατρος, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο πατέρας του 18χρονου είναι γνωστός επαγγελματίας της περιοχής και η οικογένεια ιδιαίτερα αγαπητή.

Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές αλλά και καθηγητές του νεαρού παραμένουν συγκλονισμένοι από την απώλεια, αδυνατώντας να πιστέψουν το τραγικό γεγονός.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.