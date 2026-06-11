Τρισευτυχισμένος είναι ο Τάκης Τσουκαλάς, καθώς έγινε για πρώτη φορά παππούς.

Ο γνωστός παρουσιαστής υποδέχθηκε τον εγγονό του το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου και θέλησε να μοιραστεί τα χαρμόσυνα νέα με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

Στην ανάρτησή του είδαμε δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη διακρίνεται το χεράκι του νεογέννητου μέσα από το μαιευτήριο, ενώ στη δεύτερη ποζάρει ο ίδιος o Tάκης Τσουκαλάς, σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του τον αριθμό 10, συμβολίζοντας την ημερομηνία γέννησης του εγγονού του. Ο μικρός μάλιστα, θα πάρει και το όνομά του.

«10 του μήνα 10:10 το πρωί γεννήθηκε ο εγγονός μου ο Τάκαρος. Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Αυτά τα 3 Δεκαριά μου θυμίζουν Τζιοβάνι, Δεληκάρη, Καραπιάλη. Μήπως θα είναι το επόμενο; Είμαστε ίδιοι οπότε δεν με φοβίζει καθόλου. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΤΑΚΑΡΕ! ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΚΟΡΩΝΑΚΙ ΜΟΥ», έγραψε ο Τάκης Τσουκαλάς στην ανάρτησή του.

Δες την ανάρτησή του: