Πόρτο Γερμενό: Σκηνές καταστροφής - Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά!

Μαίνεται η φωτιά και στη Βοιωτία καταστρέφοντας τα δάση του Κιθαιρώνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.08.26 , 20:21 Πόρτο Γερμενό: Σκηνές καταστροφής - Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά!
01.08.26 , 19:37 GEO Mobility Hellas: Ένας χρόνος δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα
01.08.26 , 19:33 Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με τις πληρωμές
01.08.26 , 19:17 Ford: Προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»
01.08.26 , 19:09 Βοιωτία: Δύο πυροσβέστες που συμμετείχαν στην κατάσβεση στο νοσοκομείο
01.08.26 , 18:28 Ποιοι θα λάβουν επίδομα έως 500 ευρώ στις Ένοπλες Δυνάμεις
01.08.26 , 17:25 Φωτιά στη Φωκίδα - Εκκενώνονται κι άλλη περιοχή
01.08.26 , 17:19 Επικίνδυνη φωτιά και στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας
01.08.26 , 17:12 Μπενφίκα: Κλείνει την πόρτα στους «μνηστήρες» για τον Παυλίδη
01.08.26 , 16:58 Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια αύριο Κυριακή
01.08.26 , 16:49 Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη εμφάνιση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στο βίντεό της
01.08.26 , 16:32 Τουρνάς για τις πυρκαγιές: 11 ενεργά μέτωπα – Στα όριά του ο μηχανισμός
01.08.26 , 16:08 Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό
01.08.26 , 16:00 Τι αποκαλύπτουν οι πρώτοι 6 μήνες για το μέλλον της σχέσης σας
01.08.26 , 15:43 Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Το φιλί με φόντο το απέραντο γαλάζιο
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Κατερίνα Στικούδη: Το πιο όμορφο πικ νικ με τον Βύρωνα και τον Νικόλα!
Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα απόδραση και το «τρολάρισμα» στον Κουτσουμπή
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Στέφανος Καπίνο: Πατέρας για πρώτη φορά ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με τις πληρωμές
Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
Μέγαρα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 01.08.26, 18:17
Πύρινη κόλαση στο Πόρτο Γερμενό (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σκηνές καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό και Βοιωτία λόγω ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που καίει τεράστιες δασικές εκτάσεις.
  • Η φωτιά είναι σε κατάσταση συναγερμού με τρία μέτωπα, προκαλώντας εκκενώσεις οικισμών και προειδοποιήσεις μέσω του 112.
  • 420 πυροσβέστες και 19 αεροσκάφη συμμετέχουν στην κατάσβεση, ενώ στρατιωτικά μηχανήματα δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες.
  • Προβλέπεται επιδείνωση της κατάστασης με την πτώση της νύχτας και την αύξηση της καύσιμης ύλης.
  • Η περιοχή είναι σε κατηγορία 5 κινδύνου πυρκαγιάς με θυελλώδεις ανέμους.

Σκηνές απόλυτης καταστροφής συνθέτουν το δυστοπικό τοπίο σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό στην Αττική, όπου μαίνονται από χθες πυρκαγιές. Τεράστιες δασικές εκτάσεις στον Κιθαιρώνα γίνονται στάχτη και τίποτα δε θυμίζει το καταπράσινο φυσικό τοπίο που υπήρχε. 

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Συνεχείς εκκενώσεις

Τo μόνο παρήγορο μέχρι στιγμής είναι η μικρή πτώση της έντασης των ανέμων που επέτρεψε στα εναέρια μέσα   ξεκινήσουν τις ρίψεις νερού.     

Μαίνεται η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού

Μαίνεται η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού (φωτογραφία Ευρωκίνηση. Τ. Μπόλαρη)   

Β. Γκούμας: Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη

O Βαγγέλης Γκούμας που από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε κοντά στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου ο οποίος έχει εκκενωθεί και μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου πώς διαμορφώνεται η εικόνα στην περιοχή. 

Τι μετέδωσε ο Β. Γκούμας από τον Άγιο Νεκτάριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου    

Τι μετέδωσε ο Β. Γκούμας από τον Άγιο Νεκτάριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου 
 

«Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη» τόνισε ο δημοσιογράφος του Star και πρόσθεσε ότι αναμένεται να γίνει χειρότερη όταν σταματήσουν οι ρίψεις των ελικοτπέρων μετά τη δύση του ηλίου. Επισήμανε ακόμη ότι ο  μαύρος καπνός στην κορυφή δείχνει ότι υπάρχει καύσιμη ύλη σε μεγάλες ποσότητες καθώς πρόκειται για πευκοδάσος μέσα στο οποίο δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες.        

Όπως ανέφερε πρόκειται για μια πύρινη κόλαση με τις  φλόγες να καταπίνουν το παρθένο δάσος και αυτή τη στιγμή επικρατεί συναγερμός σε ολόκληρη την περιοχή. 

«Πρώτη φορά είδα στη ζωή μου φωτιά να «καταπίνει» μεγάλες εκτάσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόνισε ο δημοσιογράφος του Sta. r 

Στην περιοχή υπάρχουν μηχανήματα του Στρατού που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες.

Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε και πλάνα από το drone pου μεταδίδει εικόνα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.       
 

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αττική

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και συγκεκριμένα επιχειρούν 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 120 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους κι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καταβάλλονται προσπάθειες από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσης προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό

Τρία διαφορετικά μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό - Μήνυμα του 112 για Ψάθα και Αλεποχώρι! 
 

 Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν τρία διαφορετικά μέτωπα, το ένα μέσα στο πευκοδάσος στο Πόρτο Γερμενό, το άλλο κινείται προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα. Ανησυχία υπάρχει πλέον για την επέκταση του μετώπου προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Πριν από λίγο μάλιοστα εστάλη μήνυμα του 112 στο οποίο αναφερόταν: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα & Ζάχουλη  Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα»

Δραματική η κατάσταση στην Αγία Παρασκευή της Δυτικής Αττικής  

Δραματική η κατάσταση στην Αγία Παρασκευή της Δυτικής Αττικής (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη) 

Τα μέτωπα στη Βοιωτία 

Οι πυρκαγιές σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Για τον λόγο αυτό, εκδόθηκε νωρίτερα μήνυμα για απομάκρυνση από τον οικισμό Λιβαδόστρα.  

Νέο μήνυμα του 112  σε Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο Αττικής

Επιπλέον, το μεσημέρι εστάλη νέο μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο της Περιφέρειας Ατικής απομακρυνθείτε προς Βίλια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κόλαση του Δάντη σε περιοχές του Κορινθιακού

«Κόλαση του Δάντη» σε περιοχές του Κορινθιακού (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη)   

Ακόμη συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων . Επίσης, μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ  για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά. Παράλληλα από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι στην περιοχή, η οποία σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
 |
ΒΟΙΩΤΙΑ
 |
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
 |
ΜΗΝΥΜΑ 112
 |
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
 |
ΨΑΘΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ασθενοφόρο πυρκαγιά
Ελλαδα
Βοιωτία: Δύο πυροσβέστες που συμμετείχαν στην κατάσβεση στο νοσοκομείο
Φωτιά Στη Φωκίδα: Μήνυμα 112 Για Εκκενώσεις
Ελλαδα
Φωτιά στη Φωκίδα - Εκκενώνονται κι άλλη περιοχή
φωτιά στη Φθιώτιδα
Ελλαδα
Επικίνδυνη φωτιά και στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας
φωτιά
Ελλαδα
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια αύριο Κυριακή
Μέγαρα: Νεκρή Γυναίκα Που Παρασύρθηκε Από Τρένο
Ελλαδα
Μέγαρα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού
Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Κάηκαν Σπίτια - Απεγκλωβισμοί Πολιτών
Ελλαδα
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Συνεχείς εκκενώσεις
Ρέθυμνο: Βίντεο Με Άνδρα Στο Σημείο Που Ξεκίνησε Η Φωτιά
Ελλαδα
Φωτιά Ρέθυμνο: Βίντεο με άνδρα κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά
Φωτιά Αίγιο: Δύο Τα Μέτωπα - Μήνυμα 112 Για Εκκενώσεις
Ελλαδα
Φωτιά Αίγιο: Δύο τα πύρινα μέτωπα - Μήνυμα 112 για εκκενώσεις
Σύγκρουση Φορτηγών Στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός Ένας Οδηγός
Ελλαδα
Σύγκρουση φορτηγών στην Αθηνών - Λαμίας: Ένας νεκρός
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top