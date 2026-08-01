Σκηνές απόλυτης καταστροφής συνθέτουν το δυστοπικό τοπίο σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό στην Αττική, όπου μαίνονται από χθες πυρκαγιές. Τεράστιες δασικές εκτάσεις στον Κιθαιρώνα γίνονται στάχτη και τίποτα δε θυμίζει το καταπράσινο φυσικό τοπίο που υπήρχε.

Τo μόνο παρήγορο μέχρι στιγμής είναι η μικρή πτώση της έντασης των ανέμων που επέτρεψε στα εναέρια μέσα ξεκινήσουν τις ρίψεις νερού.

Μαίνεται η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού (φωτογραφία Ευρωκίνηση. Τ. Μπόλαρη)

Β. Γκούμας: Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη

O Βαγγέλης Γκούμας που από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε κοντά στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου ο οποίος έχει εκκενωθεί και μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου πώς διαμορφώνεται η εικόνα στην περιοχή.

Τι μετέδωσε ο Β. Γκούμας από τον Άγιο Νεκτάριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου



«Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη» τόνισε ο δημοσιογράφος του Star και πρόσθεσε ότι αναμένεται να γίνει χειρότερη όταν σταματήσουν οι ρίψεις των ελικοτπέρων μετά τη δύση του ηλίου. Επισήμανε ακόμη ότι ο μαύρος καπνός στην κορυφή δείχνει ότι υπάρχει καύσιμη ύλη σε μεγάλες ποσότητες καθώς πρόκειται για πευκοδάσος μέσα στο οποίο δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες.

Όπως ανέφερε πρόκειται για μια πύρινη κόλαση με τις φλόγες να καταπίνουν το παρθένο δάσος και αυτή τη στιγμή επικρατεί συναγερμός σε ολόκληρη την περιοχή.

«Πρώτη φορά είδα στη ζωή μου φωτιά να «καταπίνει» μεγάλες εκτάσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόνισε ο δημοσιογράφος του Sta. r

Στην περιοχή υπάρχουν μηχανήματα του Στρατού που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες.

Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε και πλάνα από το drone pου μεταδίδει εικόνα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.



Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αττική

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και συγκεκριμένα επιχειρούν 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 120 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους κι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καταβάλλονται προσπάθειες από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσης προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Τρία διαφορετικά μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό - Μήνυμα του 112 για Ψάθα και Αλεποχώρι!



Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν τρία διαφορετικά μέτωπα, το ένα μέσα στο πευκοδάσος στο Πόρτο Γερμενό, το άλλο κινείται προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα. Ανησυχία υπάρχει πλέον για την επέκταση του μετώπου προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Πριν από λίγο μάλιοστα εστάλη μήνυμα του 112 στο οποίο αναφερόταν: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα & Ζάχουλη Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα»

Δραματική η κατάσταση στην Αγία Παρασκευή της Δυτικής Αττικής (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη)

Τα μέτωπα στη Βοιωτία

Οι πυρκαγιές σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Για τον λόγο αυτό, εκδόθηκε νωρίτερα μήνυμα για απομάκρυνση από τον οικισμό Λιβαδόστρα.

Νέο μήνυμα του 112 σε Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο Αττικής

Επιπλέον, το μεσημέρι εστάλη νέο μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο της Περιφέρειας Ατικής απομακρυνθείτε προς Βίλια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

«Κόλαση του Δάντη» σε περιοχές του Κορινθιακού (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη)

Ακόμη συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων . Επίσης, μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά. Παράλληλα από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι στην περιοχή, η οποία σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

