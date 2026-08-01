Η πρόηνωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (31/7/2026) για την ένταση των ανέμων

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, με βάση τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πρόβλεψη αφορά κατηγορία κινδύνου 4 και ενεργοποιεί αυξημένα μέτρα ετοιμότητας από τις αρμόδιες αρχές.

Ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς για την Κυριακή 2/8/2026

Οι περιοχές για τις οποίες προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ειδικότερα οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας.

Σε γενική επιφυλακή το Πυροσβεστικό Σώμα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών φωτιάς.

Όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω των πολλαπλών συμβάντων που καταγράφονται σε όλη τη χώρα και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ποια μέτρα ισχύουν στις περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς

Για τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται είναι και η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή στην ύπαιθρο και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Οι οδηγίες της Πυροσβεστικής προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών».

Παράλληλα καλεί τους πολίτες «να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ».

Για την άμεση αναγγελία περιστατικών, η σύσταση είναι σαφής: «Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199».

Η Πυροσβεστική τονίζει ακόμη ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, αν εκδηλωθεί πυρκαγιά, για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Πού θα βρουν πληροφορίες οι πολίτες

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

